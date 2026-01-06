鴻海集團轉型 逐步展現成效

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）2025年營收續創歷史新高，與2024年不同的是，營收結構已出現改變。過去推動鴻海業績成長的動能主要是以iPhone為主軸的消費智能產品部門，2025年則改由AI相關的雲端網路產品部門及元件其他產品部門驅動，展現董座劉揚偉帶領集團轉型已逐步展現成效。

法人分析，雖然雲端網路產品部門及元件其他產品成為推升鴻海營運成長的主要動能，並不代表消費智能產品需求衰退。

事實上，2025年來自iPhone的拉貨動能依舊強勁，不過，由於鴻海整體營收規模變得更大，而且是由雲端網路部門，以及元件其他產品部門帶動，才導致2025年消費智能產品部門業績看起來是衰退的。

