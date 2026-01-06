鴻海去年營收 飛越8兆大關…本季有望淡季不淡

鴻海（2317）昨（5）日公布去年12月合併營收8,628.61億元，為歷年單月次高與最旺的12月，月增2.2%，年增31.77%；去年第4季業績攻上單季新高、達2.6兆元；2025年合併營收首度突破8兆大關、達8.099兆元，創新高，年增18.07%，首次年度營收年增金額超過1兆元。

鴻海去年業績發威，主要受惠AI伺服器出貨暢旺。隨著AI伺服器與資料中心需求持續熱絡，本季業績有望淡季不淡。

因應後續資金需求，鴻海昨天公告，發行115年度第一期無擔保普通公司債，發行總額125億元，主要用於償還短期負債。利率方面，固定利率三年期1.65％、五年期1.68%、七年期1.72%、十年期1.75%。

鴻海去年12月合併營收8,628.61億元，月增2.2%、年增31.77%；去年第4季合併營收2.6兆元，改寫單季新猷，季增26.51%，年增22.07%；2025年合併營收8.099兆元，年增18.07%。

就去年12月主要業務表現與前一個月相較，鴻海表示，「元件及其他產品類別」與「雲端網路產品類別」強勁成長，主要受惠零組件收入增加，以及AI雲端產品拉貨動能強勁。「消費智能產品類別」表現略為衰退，因為前期節日備貨墊高基期。「電腦終端產品類別」也呈現衰退，也是前期節日備貨使得基期較高。

與2024年同期相較，鴻海去年12月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能維持強勁，以及主要業務相關零組件拉貨需求。至於「消費智能產品類別」表現持平，拉貨動能優於前年同期，但是受到匯率影響，因此年對年持平。「電腦終端產品類別」則呈現衰退，因新品使得基期較高。

鴻海2025年第4季營收與前年同期相比，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」年對年皆強勁成長，主要受惠AI雲端產品強勁需求，零組件收入增加。「消費智能產品類別」年對年表現略為衰退，拉貨動能優於前年，但是受到匯率影響。「電腦終端產品類別」年對年則表現衰退，主要是受到拉貨動能影響。

鴻海表示，2025年第4季營收強勁成長，導致第1季比較基期較高。本季資通訊（ICT）產品進入傳統淡季，惟AI機櫃出貨持續放量，預期本季的季節性表現，將接近過去五年區間上緣。