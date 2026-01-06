大立光2025年績增3% 攀新高 預期元月拉貨動能下滑

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（5）日公布去年12月合併營收56.17億元，月增6%，較前年同期持平，略優於預期；2025年合併營收611.48億元，超越2019年締造的607.45億元紀錄，改寫新猷，年增3%。

大立光去年第4季營收172.19億元，季減3%，年減5%，為三年同期低點。大立光表示，本季步入傳統淡季，預期元月拉貨動能將較上月下滑。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

大立光預計本周四（8日）召開法說會，由董事長林恩平主持，預料今年智慧手機升級趨勢、新廠規劃、可變光圈鏡頭進展，機器人出貨進度，以及近期市場關注的共同封裝光學（CPO）新布局等議題，將是焦點。

即便大立光本季進入傳統旺季，但今年下半年蘋果新機效益仍值得期待。外電報導，蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果新機推出量顯著增加，外界看好，隨蘋果新機齊發，大立光同步受惠。

另外，蘋果規劃今年春季推出平價款新機iPhone 17e（暫定），是平價入門款iPhone 16e的小幅升級版，搭載蘋果最新自研數據機晶片C1X。下半年重心將是新艦款機種（iPhone 18），高階的Pro和Pro Max兩款機種外觀設計將與iPhone 17 Pro系列相近，但Face ID感測器改為放置於螢幕底部。

大立光董事長林恩平日前表示，今年手機鏡頭升級趨勢，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更複雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件；至於8P（八片塑膠鏡片）鏡頭，林恩平坦言，因客戶認為成本高，比較特殊規格旗艦機種才會採用。不過，因應記憶體價格翻漲，外界也憂心今年iPhone 18恐面臨漲價壓力。法人分析，一旦iPhone 18系列漲價，恐壓抑買氣，牽動相關蘋概鏈出貨動能。

大立光昨天股價收2,535元，下滑50元，投信法人連六買，外資法人連四日賣超。