快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

大立光2025年績增3% 攀新高 預期元月拉貨動能下滑

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光董事長林恩平。聯合報系資料照
大立光董事長林恩平。聯合報系資料照

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（5）日公布去年12月合併營收56.17億元，月增6%，較前年同期持平，略優於預期；2025年合併營收611.48億元，超越2019年締造的607.45億元紀錄，改寫新猷，年增3%。

大立光去年第4季營收172.19億元，季減3%，年減5%，為三年同期低點。大立光表示，本季步入傳統淡季，預期元月拉貨動能將較上月下滑。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外資認為，上季iPhone、iPad傳統淡季銷售不淡，推升大立光營運表現，大摩最新報告預估，本季iPhone生產量5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

大立光預計本周四（8日）召開法說會，由董事長林恩平主持，預料今年智慧手機升級趨勢、新廠規劃、可變光圈鏡頭進展，機器人出貨進度，以及近期市場關注的共同封裝光學（CPO）新布局等議題，將是焦點。

即便大立光本季進入傳統旺季，但今年下半年蘋果新機效益仍值得期待。外電報導，蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果新機推出量顯著增加，外界看好，隨蘋果新機齊發，大立光同步受惠。

另外，蘋果規劃今年春季推出平價款新機iPhone 17e（暫定），是平價入門款iPhone 16e的小幅升級版，搭載蘋果最新自研數據機晶片C1X。下半年重心將是新艦款機種（iPhone 18），高階的Pro和Pro Max兩款機種外觀設計將與iPhone 17 Pro系列相近，但Face ID感測器改為放置於螢幕底部。

大立光董事長林恩平日前表示，今年手機鏡頭升級趨勢，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更複雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件；至於8P（八片塑膠鏡片）鏡頭，林恩平坦言，因客戶認為成本高，比較特殊規格旗艦機種才會採用。不過，因應記憶體價格翻漲，外界也憂心今年iPhone 18恐面臨漲價壓力。法人分析，一旦iPhone 18系列漲價，恐壓抑買氣，牽動相關蘋概鏈出貨動能。

大立光昨天股價收2,535元，下滑50元，投信法人連六買，外資法人連四日賣超。

延伸閱讀

手機鏡頭 iPhone 大立光

延伸閱讀

BLACKPINK Jisoo 生日「包下海底撈」 請103名粉絲吃到飽！ 再送 iPhone 17 Pro

00929配息回升至0.1元…納台積電與聯發科！存股哥：終結配息乾旱

大立光攜手台積電攻AI市場 瞄準當紅CPO領域

大立光子公司萊凌 大有來頭

相關新聞

黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、台達電鄭平等AI兆元宴台廠到場力挺

輝達(NVIDIA)CES 2026 年度重頭戲主題演講，由執行長黃仁勳今日在美國時間1月5日下午1時親自登台。預計進行...

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

美國消費性電子展（CES 2026）開展前夕，全球指標企業與買家陸續抵達拉斯維加斯，熱烈討論產業趨勢，最受關注的是傳出輝...

鴻海去年營收 飛越8兆大關…本季有望淡季不淡

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收8,628.61億元，為歷年單月次高與最旺的12月，月增2.2%，年增31.77%；...

韓科技雙雄 大漲DRAM價

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%。在記憶體晶片買氣暢旺之際，...

輝達電力革命再進化 台鏈委外訂單湧進

國際整合元件（IDM）大廠因應輝達電力革命再進化，正規劃將產能逐步移轉到高階800V的高壓直流（HVDC）市場，無暇顧及...

台積電股價1,670元 張忠謀身價估突破2,000億

台積電昨（5）日股價收1,670元，上漲85元，再創新天價，累計近一年上漲545元，漲幅48.44%，台積電高階主管及法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。