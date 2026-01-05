奇景發聲明 強調與上詮仍是CPO重要合作與策略夥伴

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC大廠奇景光電於5日發布聲明澄清，奇景是上詮（3363）光纖通信於共同封裝光學（CPO）領域的重要合作與策略夥伴，各項合作皆持續積極推進中，並未發生如媒體所稱之變化。

奇景指出，在CPO技術布局上，該公司提供獨特的 WLO（Wafer-Level Optics）先進奈米光學壓印技術，與上詮共同開發的矽光子封裝解決方案已取得顯著技術突破及成果，第一代解決方案正在通過主要客戶及關鍵合作夥伴的技術與可靠度驗證。雙方正穩步朝2026年量產就緒目標邁進。

同時，針對未來世代高速光學傳輸與先進CPO架構，奇景也強調，持續以策略夥伴身分，與全球頂級客戶及生態系合作夥伴共同研發，以回應AI資料中心與高速運算市場快速成長的長期需求。

