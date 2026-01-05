點燈祈福免排隊！遠傳「線上祈福點燈服務」每年成長逾兩成

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

迎接新年，民眾習慣到廟宇拜拜、點燈，祈求平安。迎接2026丙午赤馬年，遠傳（4904）宣布，線上點燈的廟宇，擴展至全台18間，皆是具代表性與高人氣的宮廟。透過遠傳線上點燈平台，可不受時間與地點限制，免排隊、免奔波，輕鬆完成點燈與法會報名。

近年民眾對線上祈福接受度與需求持續攀升，遠傳表示，祈福點燈服務業績年年成長，年成長率逾兩成。展望馬年旺季，整體點燈需求可望再創新高。

安太歲宜早不宜遲，能為新的一年奠定穩定順遂的基礎。遠傳表示，透過線上點燈安太歲，民眾可為自己或家人祈求消災解厄、平安順行。除犯太歲生肖外，其他生肖亦可依自身需求，選擇事業、財運、感情、健康等不同燈種，藉由祈福儀式為生活加持，趨吉避凶，安心迎接新的一年。

近年線上祈福點燈服務更多元，遠傳首推斗燈、天公生補財庫。遠傳表示，首度與斗六五路財神宮合作，推出象徵聚氣轉運的「斗燈」，滿足多元祈福需求。同時推出「主題優惠包」，整合點燈、開運配件與風水擺件，讓民眾以實惠方式，一次完成年度祈福與開運規劃。

農曆正月初九「天公生」是補運補財的重要吉日。遠傳再度攜手鹿港天后宮，推出「天公生補運補財庫法會」線上報名服務，讓個人與企業信眾可透過平台參與儀式，祈求新年財運亨通、事業順利。

歡慶遠傳祈福點燈服務平台上線滿兩周年，遠傳指出，同步推出多重限時滿額回饋與加碼活動，點燈訂單滿1,600元即贈全家購物金100元，點燈訂單滿3,200元即贈全家購物金200元； 全區不限品項滿6,000元（需含鹿港天后宮2盞燈以上）可享全家購物金500元，符合以上資格再加碼贈50遠傳幣。

此外，遠傳指出，遠傳心生活VIP用戶可透過「遠傳心生活App」使用10遠傳幣兌換200元點燈優惠序號；遠傳心生活會員則可用8遠傳幣兌換80元優惠序號，皆可在點燈時折抵使用，數量有限，送完為止。

