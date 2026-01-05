祥碩CES 2026亮相 PCIe Switch搶攻AI邊緣運算高速互連

高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）5日於CES 2026消費性電子展宣布推出針對AI基礎建設與邊緣運算應用的最新高速傳輸解決方案，包括PCIe Switch、USB4裝置端等解決方案，聚焦AI邊緣運算、eGPU擴充、高效能儲存與AI加速器互連等應用。

祥碩指出，隨著生成式AI從雲端走向邊緣運算，裝置間的高速互連與低延遲成為關鍵。祥碩PCIe Switch技術為工作站與邊緣運算裝置提供靈活且高效的數據通道，協助客戶極大化AI算力效率。

祥碩此次展出有三大亮點，首先是AI加速卡集成。祥碩說明，在邊緣運算中，單張AI加速卡往往難以應付龐大的模型需求，可是透過公司的PCIe Switch（48 Lanes）作為核心樞紐，客戶可將多張AI加速卡集成，倍增算力，其關鍵在於支援P2P直連技術，讓加速卡之間能直接交換資料，無需繞道CPU，解決傳輸瓶頸，實現真正的「AI高速協作」，大幅提升整體運算效能。

其次是超大容量監控擴充。針對智慧工廠監控或大數據歸檔需求，祥碩 PCIe Switch（48 Lanes）可擴充近百個硬碟，該晶片最多可拆分為16個PCIe Gen4 x2端口，若再搭配自家SATA控制晶片，單一系統即可支援高達96個SATA儲存裝置。這種「扇出 (Fan-out)」能力，為需要海量儲存空間的客戶提供極具競爭力的解決方案。

最後則是NAS高速緩存（Cache）加速應用。因應AI 數據清洗與頻繁存取的需求，PCIe Switch（48 Lanes）可在NAS前端連接多張高速NVMe SSD建立「高速緩存區」，這讓使用者在存取資料時能享受PCIe Gen4的極致速度，待系統閒置時再將數據寫入後端的傳統硬碟，此架構完美解決了AI工作流中常見的I/O瓶頸，大幅提升使用者體驗。