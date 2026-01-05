快訊

祥碩CES 2026亮相 PCIe Switch搶攻AI邊緣運算高速互連

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
祥碩總經理林哲偉。（本報系資料庫）

高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）5日於CES 2026消費性電子展宣布推出針對AI基礎建設與邊緣運算應用的最新高速傳輸解決方案，包括PCIe Switch、USB4裝置端等解決方案，聚焦AI邊緣運算、eGPU擴充、高效能儲存與AI加速器互連等應用。

祥碩指出，隨著生成式AI從雲端走向邊緣運算，裝置間的高速互連與低延遲成為關鍵。祥碩PCIe Switch技術為工作站與邊緣運算裝置提供靈活且高效的數據通道，協助客戶極大化AI算力效率。

祥碩此次展出有三大亮點，首先是AI加速卡集成。祥碩說明，在邊緣運算中，單張AI加速卡往往難以應付龐大的模型需求，可是透過公司的PCIe Switch（48 Lanes）作為核心樞紐，客戶可將多張AI加速卡集成，倍增算力，其關鍵在於支援P2P直連技術，讓加速卡之間能直接交換資料，無需繞道CPU，解決傳輸瓶頸，實現真正的「AI高速協作」，大幅提升整體運算效能。

其次是超大容量監控擴充。針對智慧工廠監控或大數據歸檔需求，祥碩 PCIe Switch（48 Lanes）可擴充近百個硬碟，該晶片最多可拆分為16個PCIe Gen4 x2端口，若再搭配自家SATA控制晶片，單一系統即可支援高達96個SATA儲存裝置。這種「扇出 (Fan-out)」能力，為需要海量儲存空間的客戶提供極具競爭力的解決方案。

最後則是NAS高速緩存（Cache）加速應用。因應AI 數據清洗與頻繁存取的需求，PCIe Switch（48 Lanes）可在NAS前端連接多張高速NVMe SSD建立「高速緩存區」，這讓使用者在存取資料時能享受PCIe Gen4的極致速度，待系統閒置時再將數據寫入後端的傳統硬碟，此架構完美解決了AI工作流中常見的I/O瓶頸，大幅提升使用者體驗。

AI 祥碩 控制晶片 硬碟

相關新聞

農曆年減產 集邦：元月上旬電視面板報價全面上漲

受惠於電視品牌加大採購力道，集邦科技（TrendForce）5日發布元月上旬面板價格預測，TrendForce研究副總范...

創見連續十九年榮獲「台灣25大國際品牌」 展現品牌價值與全球競爭力

「2025台灣最佳國際品牌價值」5日正式揭曉，全球記憶體儲存領導品牌創見（2451）資訊再度榮登榜單，品牌價值較去年成長...

遵循歐盟GDPR法規！伊萊克斯800全能掃拖機器人 智慧清潔隱私零妥協

隨著智慧家電日益普及，越來越多掃拖機器人走入家庭。然而，多數產品因搭載鏡頭與感測器以實現導航與避障功能，加上清掃紀錄與居...

友達智慧移動CES 2026首發 引領先進智慧互動體驗

全球顯示技術解決方案領導廠商友達（2409）光電，旗下嶄新成立的子公司「友達智慧移動AUO Mobility Solut...

Plaud推出Plaud Desktop線上會議智慧筆記解決方案 進軍企業市場

AI筆記領導品牌Plaud Inc. 5日正式發表全新產品Plaud Desktop，是專為擷取、理解及組織線上會議所設...

