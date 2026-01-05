創見連續十九年榮獲「台灣25大國際品牌」 展現品牌價值與全球競爭力

「2025台灣最佳國際品牌價值」5日正式揭曉，全球記憶體儲存領導品牌創見（2451）資訊再度榮登榜單，品牌價值較去年成長3%，並連續十九年榮獲「台灣最佳國際品牌」殊榮。創見長期深耕全球市場，以創新研發為核心，並以穩定可靠的產品品質為基礎，累積市場與客戶的高度信賴，展現穩健的國際競爭力與品牌價值。

創見資訊成立於1989年，長期投入產品技術研發，致力於提供涵蓋消費級至工業級的高品質儲存解決方案。今年，創見第二十度榮獲「台灣精品獎」肯定，共有五項產品脫穎而出，包含穿戴式攝影機、PCIe M.2固態硬碟、DDR5-6400記憶體模組、企業級SSD解決方案，以及工業用CFast記憶卡，再次彰顯創見在產品設計研發、品質可靠度與創新技術上的深厚實力。

此外，創見亦積極拓展全球電商版圖，憑藉成熟的跨境電商策略與營運能力，獲選為「2025台北新貿獎金獎企業」；同時持續與供應鏈夥伴、國際原廠及全球客戶保持緊密合作，並參與重要國際展會，向全球市場傳遞「台灣製造，值得信賴」的品牌精神，進一步提升國際能見度。

創見在企業經營與組織治理方面持續獲得各界肯定，董事長束崇萬於2024年獲頒《哈佛商業評論》「台灣企業領袖100強」殊榮，突顯其卓越的領導能力，以及長期推動企業穩健成長與創新發展的成果。

在永續發展方面，創見亦入選「臺灣永續指數」成分股，並獲授「臺灣永續指數專屬標章」，肯定其在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向的投入與成果；同時，創見亦榮獲評為勞動部職業安全衛生署「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」TOP 10%績優企業肯定，展現其長期投入安全健康職場與員工福祉，並落實企業社會責任與永續治理的成果。

創見長期投入青年體育發展，至今邁入運動贊助第十五年，持續支持HBL（高中籃球聯賽）、HVL（高中排球聯賽）及HSL（高中壘球聯賽）等項目，推動校園運動人才培育，並連續十二年獲運動部「運動推手獎」肯定；自2015年起，創見啟動「偏鄉棒球種子計畫」，聚焦國小少棒培訓資源，足跡遍及全台13個城市、27所學校，逾700名學童參與，為偏鄉體育環境帶來助力，期盼孕育更多潛力新秀。