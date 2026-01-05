遵循歐盟GDPR法規！伊萊克斯800全能掃拖機器人 智慧清潔隱私零妥協

隨著智慧家電日益普及，越來越多掃拖機器人走入家庭。然而，多數產品因搭載鏡頭與感測器以實現導航與避障功能，加上清掃紀錄與居家地圖可能上傳雲端儲存，「影像資料是否被保留」、「裝置是否具備收音功能」等議題，已成為消費者選購時的重要考量，尤其對於注重居家隱私的族群而言，這類疑慮更為顯著。

面對這些顧慮，瑞典百年精品家電品牌伊萊克斯提供了值得信賴的選擇，全新推出的800全能掃拖機器人，從產品設計之初即以隱私保護為核心，嚴格遵循歐盟GDPR（General Data Protection Regulation）全球最嚴謹的個人資料保護規範，APP服務所需之基本資料儲存於歐洲及新加坡伺服器，涉及居家隱私的即時影像則不儲存、不上傳，兼顧便利與隱私。

同時具備全自動基座、65°C熱水洗布、60°C熱風烘乾等全方位清潔功能，讓智慧清潔與隱私防護兼得，為重視居家資安的消費者提供安心之選。

許多消費者在選購掃拖機器人時，常擔心機器人有鏡頭會拍到隱私。伊萊克斯800全能掃拖機器人搭載AI智慧鏡頭，能精準辨識電線、鞋襪、寵物糞便等地面障礙物，有效避開碰撞，且有別於市面上其他產品，伊萊克斯採用「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。

此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製，如需語音操控，可透過使用者手機上的第三方語音助理串接使用。身為歐洲品牌，伊萊克斯全面遵循歐盟GDPR規範，僅蒐集讓機器人運作所需的最少資料，讓消費者安心將清潔交給它，而不必擔心隱私被看見或聽見。

為了帶給消費者解放雙手的極致體驗，伊萊克斯800全能掃拖機器人搭載全自動一體式智慧基座，集結五大自動化功能，讓清潔從此零負擔。

其中，包含3L大容量集塵袋，清掃後自動清空灰塵，長達6周免碰髒汙；4L清水箱能持續供水並自動補充；280ml清潔劑槽則會智慧分配，確保拖布洗淨更徹底。

針對去汙需求，ThermoWash技術提供65°C熱水洗布，高溫搭配清潔劑能深層去汙，並隨後以60°C熱風烘乾，快速乾燥防霉抑菌，杜絕異味產生，基座全程代勞讓機器人始終保持最佳清潔狀態。

在導航與效能方面，伊萊克斯800全能掃拖機器人結合LiDAR雷射測距與雙線雷射技術，精準規劃清掃路徑不亂撞，並可記憶多達5組樓層地圖，無論公寓或透天厝都能輕鬆應對。

5段吸力調整與4種清掃模式能滿足各種深層清潔需求，搭配Ultraspin Duo雙旋轉超細纖維拖布，以每分鐘180轉的高速旋轉深層去汙。

FlexReach機械臂延伸設計能深入牆角邊緣，不放過任何死角；智慧地毯感應AutoLift功能則透過超音波偵測地毯，自動將拖布抬升10mm避免弄濕；TerrainClimb越障技術更能輕鬆跨越高達20mm的門檻障礙，讓清潔一氣呵成。

每個人的生活步調不同，清潔需求也因人而異。透過伊萊克斯專屬APP，使用者可依照當天需求選擇快速吸塵、深層拖地，或一次掃拖到位，出門前啟動，回家就是乾淨地板。

家有毛孩或幼兒的飼主與爸媽，可調高避障敏感度，讓機器人更細膩地繞過散落的玩具與寵物用品，不擔心碰撞或卡住。可拆卸式拖布清潔盤設計方便定期徹底清洗，常保清新無異味。基站與機器人的耗材壽命皆可透過APP即時掌握，讓維護保養更省心。