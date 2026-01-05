友達智慧移動CES 2026首發 引領先進智慧互動體驗

全球顯示技術解決方案領導廠商友達（2409）光電，旗下嶄新成立的子公司「友達智慧移動AUO Mobility Solutions」將參與元月6至9日在美國拉斯維加斯消費性電子展（CES 2026），以「Together, We Drive The New Era」為主題，展示顯示介面、車用運算、智慧車聯三大核心能力矩陣，建構出未來智慧移動的致勝方程式，並訴求與產業客戶由產品開發深度合作共創，將智慧座艙打造成以人為本的第三空間，在軟體定義汽車的演進下，重新定義人車互動體驗。

友達光電總經理暨友達智慧移動董事長柯富仁表示：「我們深信『顯示人機互動』是智慧座艙創新的核心樞紐，友達智慧移動以此為起點，延伸串接運算平台及整合車聯網交互協同，驅動AI與軟體定義車輛世代下的未來移動體驗。我們更是引領趨勢的策略夥伴，透過合作共創協助品牌客戶縮短產品開發時程，打造具差異化、具功能擴展彈性的座艙體驗。同時，透過集團的全球布局，我們提供穩健韌性的價值鏈，並高度接軌在地需求，攜手客戶搶占市場先機。」

打造顯示與互動的無縫集成 再展智慧座艙應用新境界

高度互聯的智慧車世代，個人化座艙體驗愈臻成熟，伴隨更沉浸式的行車與娛樂資訊、更多元的先進駕駛輔助、更具舒適體感與駕駛安全監測等功能，友達智慧移動在CES 2026當中，展示以顯示人機介面為基礎，延伸出全方位解決方案，將未來更個人化的智慧移動體驗推升到更高層次的精彩創新。

在座艙的駕駛與中控區域，友達智慧移動以領先的Micro LED顯示技術與獨家先進抗反光技術Advanced Reflectionless Technology開發出新應用，包含：打造全球首款Aero Module透明Micro LED顯示器模組，擁有Micro LED超高亮度及高透明度的優勢，並支援多維度拼接設計、動態部署，讓輕盈通透的外觀與數位內容完美融合，提供動態顯示、沉浸式體驗和先進控制系統等靈活應用，創造深度個人化選擇。同時，首度將先進抗反光技術導入於CID中控台，提供卓越的全時可視效果，帶來清晰且不干擾的駕駛與座艙操作體驗，不僅提升行車安全，並與座艙環境更自然融合，呈現科技與空間的和諧之美。

友達智慧移動以深厚底蘊將未來移動的想像具體呈現，推出全新INVISY隱形科技系列，將顯示科技與人機互動控制元件完美契合，並以Display on Demand概念，讓顯示介面隱於車室，現於所需，重新定義座艙空間的美學與功能，開創智慧座艙設計的新紀元，為駕駛和乘客帶來更安全、舒適、直覺且隨心所欲的體驗。INVISY隱形科技系列當中，DriverAware HUD結合抬頭顯示與紅外線攝影機，將速度、導航、警示訊息投影於擋風玻璃上，完美對齊駕駛目不離路的視線，並以AI技術監測駕駛專注度、疲勞或分心狀態，確保行車安全；Horizon Intelligent Dash以無縫設計將儀表板、中控螢幕與乘客顯示整合為一體，和諧地貫穿車室前艙並融入車室內裝，呈現純粹簡約的美感，並搭載友達智慧移動的網域控制器，啟用AI座艙醫生，即時解析診斷訊號，並提供個人化智慧空調；CrystalSense Console晶透中央扶手區控台以最簡約的機構設計，提供直覺控制的主動觸覺回饋與壓力感測，並且動態呈現、僅在需要時顯示，打造未來座艙的極致互動體驗。

運算與域控平台協同 驅動個人化智慧體感與座艙互動

瞄準軟體定義汽車趨勢，友達智慧移動以深厚的顯示人機互動解決方案為根基，推出智慧座艙域控平台，支援CabConnect Domain Controller（CDC）、分區架構並整合AI運算模組，提供智慧體感與座艙互動功能，透過高度彈性的模組化設計與系統整合，全面驅動座艙功能升級：可同時控制多個車內顯示器、感測器與裝置，支援螢幕鏡像、AI即時診斷，並結合溫度舒適控制與乘客臉部辨識，個人化調整區域車室溫度、風量與氣氛燈，讓舒適感受無界延伸。

全球首創玻璃基板衛星天線 串接車、路、雲智慧聯網

互聯性是智慧移動體驗的關鍵要素，而衛星通訊則確保全時無縫連接。友達智慧移動攜手夥伴公司円通科技，全新發表SatGlass Antenna，以突破性的玻璃基板天線設計，可將透明的衛星天線隱身於車頂、天窗等結構，透過相控陣列天線與低軌衛星高速通訊，實現V2X即時控制、OTA遠端更新以及影音娛樂與線上購物等多元功能，完整串聯友達智慧移動自顯示介面、車用運算延伸至智慧車聯的三大核心能力矩陣，彰顯全方位接軌移動大趨勢的創新與落地實力。

Micro LED多元顯示應用 助攻行銷互動新紀元

因應AI的蓬勃發展，為顯示應用帶來更多可能性，友達智慧移動承襲母公司友達在Micro LED前瞻技術上的研發實力，在智慧座艙之外，延伸展示適於車用銷售與消費性產品通路行銷運用的Micro LED多元應用，包括具備高亮度透明感的54吋Transparent Micro LED Signage智慧訊息看板，可無限拼接不同尺寸，昇華汽車展示旗艦店科技美學兼容的氛圍；30吋Interactive AR Box，整合3D商品數位圖資與人臉、手勢感應技術，適用高端與限量商品展示，消費者可隔空旋轉、放大商品細節，無需接觸實品也能感受接近實物的細膩探索；對於品牌行銷曝光常見的運動賽事場域，64吋Sports AR Solution則提供實體賽事與Micro LED透明顯示器對應互動的運用，對於參賽者或隊伍有更多資訊需了解，或更多行銷互動，都可輕鬆在透明顯示螢幕上完成；另外，42吋Multilingual AI Ordering System支援多國語言即時翻譯，適用於商店與公共區域等多元場景的跨語言直覺互動，不同語言的人能無縫對話，並保留眼神交流與自然互動，讓溝通無國界並優化顧客服務。