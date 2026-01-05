農曆年減產 集邦：元月上旬電視面板報價全面上漲

受惠於電視品牌加大採購力道，集邦科技（TrendForce）5日發布元月上旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板元月全面起漲。IT用面板部分，其中，液晶監視器面板元月價格估持平；筆電用面板中的IPS機種則是全面走跌。

范博毓表示，部分電視品牌元月在採購動能上仍相對強勁，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠因而可以保持較高的稼動率。也因為2月份逢農曆新年，面板廠目前正規畫屆時進行減產，會讓當月需求向前後月份挪移，整體供需可望維持穩定，因此預估電視面板價格有機會在開年就迎來一波漲幅。目前預計1月份電視面板價格轉為上漲趨勢，其中32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元。

他指出，液晶監視器面板元月需求仍處於淡季循環中，但是因為面板廠堅守價格須維持穩定的立場，因此就算需求較為疲弱，主流面板價格仍有支撐。就目前來看1月份液晶監視器面板價格，將有機會全面維持持平態勢。自第1季起，電視面板價格將開始進入上漲循環，預估也可望開始刺激液晶監視器面板需求，在2月份減產效應同步刺激下，是否有機會進一步帶動液晶監視器面板價格跟進上漲，將是未來1~2個月密切關注的焦點。

范博毓預期，筆電面板元月的需求轉為疲弱，部分品牌因為上一季度提前備貨，第1季需求動能將放緩，加上記憶體缺貨與價格大幅調漲帶來的衝擊，預估品牌客戶將持續增強對其他主要零組件砍價的力道，而持續處於供過於求狀態的筆電面板將首當其衝，無論是檯面價格或是檯面下優惠，品牌要求跌價的壓力正持續增強。目前預計1月份筆電面板價格將呈現跌價趨勢，且跌幅稍擴大，除了TN機種可維持持平外，其餘IPS機種預估將下跌0.2美元。