快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

邁達特成為AWS台灣代理商 展現「雲地整合」與「通路治理」雙優勢

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

系統整合商邁達特（6112）5日公告正式成為Amazon Web Services台灣代理商 (AWS Distributor)，未來將結合AWS的先進技術及邁達特已有的綿密經銷通路，協助企業用戶在AI浪潮中，實現高效且具成本效益的雲端布局。奠基於AWS Solution Provider Program (SPP) Partner的紮實技術實力，邁達特多年來與AWS緊密合作，並且在「雲地整合」與「通路治理」兩方面進行深耕，因此順利獲取AWS台灣代理商的身分。

邁達特總經理施建成表示：「邁達特非常榮幸能夠成為AWS在台灣的代理商。身為專注於雲地整合的資訊服務商，可有效串聯雲地資源，提供無縫接軌的『混合雲解決方案』，解決企業上雲的技術斷層。此外，憑藉深耕近三十年的綿密經銷通路，我們能將AWS服務精準推進至大型企業與利基市場，展現不可替代的通路價值。」

CloudMan雲端管理平台賦能經銷夥伴MSP轉型

成為AWS代理商將為邁達特經銷體系注入強大動能。邁達特更透過自行研發的CloudMan雲端管理平台，推動合作夥伴從傳統的銷售角色，轉型為高毛利的MSP（託管服務供應商），協助合作夥伴實現雲端託管自動化。

CloudMan已成為經銷商與終端客戶管理雲端財務的重要工具。透過平台提供的自動化託管工具與雲端帳務整合服務，經銷商無需額外處理AWS帳務，能有效降低營運負擔；同時也能協助終端客戶精準控管成本，確保雲端預算都投入在最關鍵的業務場景。

鎖定AI與數據串流高附加價值專案

根據國際研調數據顯示，即時數據串流分析市場規模將從2023年的250億美元，以25.6%的年複合成長率，於2032年成長至1,937.1億美元，顯示企業在數據決策與即時分析的需求正急速擴張。邁達特看準AWS結合AI與即時數據串流技術的組合潛力，並將其視為切入大型高附加價值專案的核心入口。

為此，邁達特運用旗下的數據中台與資料匯流等關鍵平台服務，可為AWS用戶提供多元技術組合的加乘效果，旨在協助客戶打造堅實的AI決策引擎，確保AI模型與業務流程同步更新，讓AI真正成為企業24/7運作的智慧團隊。

透過AWS Marketplace為新創SaaS軟體布局全球市場機會

邁達特在市場拓展上，將進一步聚焦AWS Marketplace，除了將會快速引進ICT市場上的熱門國際優秀新創軟體之外，更致力於協助台灣ISV夥伴善用AWS Marketplace的全球通路優勢，提供必要的技術支援與輔導角色，讓ISV夥伴突破地域市場限制，建立全球商業變現通道。

展望未來，作為AWS台灣代理商，邁達特將持續發揮技術和通路雙重優勢，整合雲地資源，協助夥伴優化MSP獲利模式，並加速AI與數據專案落地，與所有的經銷夥伴及企業客戶並肩同行，在瞬息萬變的雲端賽局中搶占先機。

雲端 AI 軟體 Amazon

延伸閱讀

光通訊族群 商機爆發

勤誠、欣興 權證押逾三個月

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

光通訊商機爆發 華星光、眾達有糖吃

相關新聞

Plaud推出Plaud Desktop線上會議智慧筆記解決方案 進軍企業市場

AI筆記領導品牌Plaud Inc. 5日正式發表全新產品Plaud Desktop，是專為擷取、理解及組織線上會議所設...

宣布參與CES展 友達秀顯示介面、車用運算及智慧車聯

面板廠友達光電將旗下汽車供應鏈整合為「友達智慧移動AUO MobilitySolutions」，今天宣布將參與1月6至9...

CARUX 攜手 PIONEER 重新定義智慧座艙使用者體驗

自2025年12月1日起，群創（3481）CARUX 與 PIONEER 正式攜手推動雙方在視覺與聲學領域的整合優勢，並...

仁寶CES 2026 大秀次世代車用紅外線安全技術

仁寶電腦（2324）將於2026年美國消費性電子展（CES 2026）展示全新一代車用紅外線技術系統（Infrared ...

台達連15年入選台灣國際品牌 躍升前五強

台達（2308）5日宣布再度入選「2025年台灣最佳國際品牌」，今年首度躍升至第五名，創下連續15年入選以來的最佳紀錄。...

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

永慶房產集團統計2025年前10月全台各行政區預售屋的交易量，發現2025年前十月全台預售屋僅成交30,180件，相較2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。