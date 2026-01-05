邁達特成為AWS台灣代理商 展現「雲地整合」與「通路治理」雙優勢

系統整合商邁達特（6112）5日公告正式成為Amazon Web Services台灣代理商 (AWS Distributor)，未來將結合AWS的先進技術及邁達特已有的綿密經銷通路，協助企業用戶在AI浪潮中，實現高效且具成本效益的雲端布局。奠基於AWS Solution Provider Program (SPP) Partner的紮實技術實力，邁達特多年來與AWS緊密合作，並且在「雲地整合」與「通路治理」兩方面進行深耕，因此順利獲取AWS台灣代理商的身分。

邁達特總經理施建成表示：「邁達特非常榮幸能夠成為AWS在台灣的代理商。身為專注於雲地整合的資訊服務商，可有效串聯雲地資源，提供無縫接軌的『混合雲解決方案』，解決企業上雲的技術斷層。此外，憑藉深耕近三十年的綿密經銷通路，我們能將AWS服務精準推進至大型企業與利基市場，展現不可替代的通路價值。」

CloudMan雲端管理平台賦能經銷夥伴MSP轉型

成為AWS代理商將為邁達特經銷體系注入強大動能。邁達特更透過自行研發的CloudMan雲端管理平台，推動合作夥伴從傳統的銷售角色，轉型為高毛利的MSP（託管服務供應商），協助合作夥伴實現雲端託管自動化。

CloudMan已成為經銷商與終端客戶管理雲端財務的重要工具。透過平台提供的自動化託管工具與雲端帳務整合服務，經銷商無需額外處理AWS帳務，能有效降低營運負擔；同時也能協助終端客戶精準控管成本，確保雲端預算都投入在最關鍵的業務場景。

鎖定AI與數據串流高附加價值專案

根據國際研調數據顯示，即時數據串流分析市場規模將從2023年的250億美元，以25.6%的年複合成長率，於2032年成長至1,937.1億美元，顯示企業在數據決策與即時分析的需求正急速擴張。邁達特看準AWS結合AI與即時數據串流技術的組合潛力，並將其視為切入大型高附加價值專案的核心入口。

為此，邁達特運用旗下的數據中台與資料匯流等關鍵平台服務，可為AWS用戶提供多元技術組合的加乘效果，旨在協助客戶打造堅實的AI決策引擎，確保AI模型與業務流程同步更新，讓AI真正成為企業24/7運作的智慧團隊。

透過AWS Marketplace為新創SaaS軟體布局全球市場機會

邁達特在市場拓展上，將進一步聚焦AWS Marketplace，除了將會快速引進ICT市場上的熱門國際優秀新創軟體之外，更致力於協助台灣ISV夥伴善用AWS Marketplace的全球通路優勢，提供必要的技術支援與輔導角色，讓ISV夥伴突破地域市場限制，建立全球商業變現通道。

展望未來，作為AWS台灣代理商，邁達特將持續發揮技術和通路雙重優勢，整合雲地資源，協助夥伴優化MSP獲利模式，並加速AI與數據專案落地，與所有的經銷夥伴及企業客戶並肩同行，在瞬息萬變的雲端賽局中搶占先機。