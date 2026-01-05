貿聯完成收購新富生 加速布局AI與資料中心光學互連領域

貿聯-KY（3665）5日宣布，已順利完成對新富生光電（以下簡稱「新富生」）的收購。本次交易係透過貿聯旗下子公司貿聯電子（昆山）有限公司進行，交割完成後，新富生將正式併入貿聯的高效能運算事業群（High Performance Computing Business Unit, HPCBU）。

此次收購為貿聯在高速光學互連領域的重要里程碑，將進一步強化其研發與量產能力，以支援新世代人工智慧（AI）、資料中心及高效能運算等關鍵應用。

新富生成立於中國深圳，專注於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、尾纖、多芯線材以及MTP/MPO高密度光纖組件。新富生擁有約305名員工，並設有高度自動化的生產線，長期為多家國際光通訊領導客戶提供高品質的光學解決方案。

隨著本次交易完成，新富生將在強化貿聯於矽光子與共封裝光學（Co-Packaged Optics）等關鍵技術領域中扮演重要角色，協助加速下一世代光學互連技術的開發。結合新富生 的光學專長與貿聯的全球研發、製造與客戶服務平台，將為全球AI基礎架構與資料中心客戶打造更完整的一站式互連解決方案。

貿聯將全數留任新富生現有員工，並持續投資其深圳營運據點，以確保整合順利進行並推動長期穩健成長。

本次收購係以現金交易方式完成。