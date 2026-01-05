趨勢科技登2025年「台灣最佳國際品牌」第二名 品牌價值23.32億美元

趨勢科技登2025年「台灣最佳國際品牌」第二名，品牌價值達23.32億美元，展現卓越的全球競爭力。身為全亞洲與台灣最大的純軟體公司，趨勢科技自1998年成立以來每季都維持盈利，截至2024年已連續27年保持盈利。邁入主動式資安時代，趨勢科技強調，將以AI布局全新企業防禦藍圖。

趨勢科技在2020年代將AI應用於資安管理平台、零信任與攻擊面管理等方案中，協助SOC（資安營運中心）強化風險管理，實現主動式防禦。趨勢科技透過「AI for security」及「Security for AI」兩大策略構築資安藍圖。其中，「AI for security」運用AI強化威脅偵測、分析與營運效率，協助企業以更主動的方式應對威脅，強化資安韌性與維運；而「Security for AI」則以深厚資安專業防禦AI時代的威脅，聚焦保護企業的AI應用。兩大方向皆奠基於趨勢科技長年累積的威脅情報、AI生態系、攻擊情資與負責任的AI，真正打造具韌性的主動式資安防線。

此外，趨勢科技也將AI深度導入旗艦資安平台Trend Vision One中，以AI驅動網路資安助理Trend Companion及業界首款資安大型語言模型Trend Cybertron為重要引擎，前者為資安團隊提供可化為行動的情報與專業洞見，後者為企業預測及防範整體組織攻擊面的威脅。並以Digital Twin技術，讓資安實務從「靜態被動反應」變成「動態主動預測」，使資安團隊能在安全環境中快速測試情境、做出最佳決策，全面引領企業邁向「主動式資安」。趨勢科技更進一步與NVIDIA（輝達）合作推出針對代理AI的端對端防護，滿足AI工廠所需的資安架構。

在提升企業建立主動式防禦能力的同時，趨勢科技也積極協助民眾應對日益猖獗的詐騙威脅，透過升級多項資安專業工具，將防詐與主動式資安融入消費者日常。如旗下專業工具PC-cillin在AI PC時代下升級「詐騙郵件剋星」功能，並強化防詐與個資防護能力；專業防詐工具「AI防詐達人」提供來電阻擋、簡訊過濾、AI換臉詐騙偵測與詐騙查證功能，提供業界首創「詐騙預警雷達」，判斷使用者的數位足跡是否暗藏詐騙風險，並即時主動提醒，強化全民防詐力。

趨勢科技除了在台與數發部、刑事局合作擴大防詐網，在國際上亦攜手英國防詐組織Cifas推出首款身分與網路詐騙防護App「JustMe」，並與日本JCB合作，讓使用者能在「MyJCB」App上傳疑似詐騙內容進行查證。今年趨勢科技更協助國際刑警組織INTERPOL破獲非洲詐騙行動。