Plaud推出Plaud Desktop線上會議智慧筆記解決方案 進軍企業市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
在CES展會上，Plaud發布了Plaud NotePin S和Plaud Desktop，這是唯一一款能夠無縫連接線上線下對話的筆記解決方案。美聯社
AI筆記領導品牌Plaud Inc. 5日正式發表全新產品Plaud Desktop，是專為擷取、理解及組織線上會議所設計，無需會議機器人，即可將Plaud的對話智慧延伸至所有工作場景。

Plaud也以整合硬體與軟體，成為能夠提供橫跨實體、電話及線上會議的AI筆記解決方案供應商。隨著工作型態日益分散，Plaud打造以最自然的方式，協助用戶捕捉脈絡、萃取洞察，並將對話轉化為可行的智慧。

Plaud Desktop讓專業人士不需要會議機器人，即可原生擷取線上會議，同時不論會議發生於何處，均能將所有對話洞察集中於一個平台，並與Plaud App及Plaud Web同步。Plaud Desktop提供的Plaud Intelligence功能，能夠藉由分析電腦麥克風或系統音訊變化，自動偵測線上會議何時開始。用戶可透過軟體偵測到會議開始通知（預設值）、手動錄音或自動錄音功能錄取會議資料Plaud Desktop目前支援Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、及Slack等主流平台的會議偵測，確保各種工作流程皆能免受機器人干擾。多模態輸入功能可即時擷取音訊、文字筆記、重點及螢幕截圖，完整保留會議脈絡。

會議 機器人 軟體 AI Google Meet

