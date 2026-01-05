浪凡攜手合作夥伴 打造全台最大德州撲克競技賽事

浪凡網路科技（6165）宣布啟動全新內容戰略，正式布局德州競技賽事領域，目標打造台灣規模最大的德州撲克錦標賽平台，並引進多個國際知名德州品牌，推動台灣與全球賽事接軌。

為強化競技內容資源，浪凡攜手旗下資本額9,850萬元的轉投資公司「綺麗之星整合行銷股份有限公司」展開前期布局，將於今年12月首場官方錦標賽，預計將成為台灣策略競技年度最大規模的內容共聚點，並帶動跨平台轉播與賽事經濟成長。

綺麗之星自2024年即啟動女子戰隊計畫，結合直播主的社群影響力與國際競技鏈結，成功在華語娛樂圈掀起話題熱潮，也為浪凡未來擴大賽事規模奠定關鍵內容基礎。據悉，這是國內少見由上市公司主導的競技賽事與內容生態建設，象徵台灣德州競技市場正式邁入產業化階段。競技型德州撲克正以高速成長席捲全球，線上市場2024年估值已達50～55億美元，預期2030年前將呈倍數擴張，成為策略娛樂中最具商業爆發力的產業之一。這股趨勢也快速推進至亞洲，台灣更被視為其中最重要的重鎮之一。近年大型賽事蓬勃發展，單場比賽報名費動輒達數億元、參賽人數上看上萬，市場規模持續擴大。

伴隨合法推動與專業協會倡議，德州撲克逐漸從傳統觀感中轉型為結合策略思維、心理判斷與自律鍛鍊的智力競技活動。在透明賽制、ICM排名制度與限時錦標賽等國際規範導入後，台灣競技撲克市場已朝健康、正向、符合法規的方向快速成形。

在此基礎上，台灣成熟的直播生態與內容創作者社群，使其具備成為「亞洲策略競技核心市場」的獨特優勢。浪凡看準全球撲克產業成長、內容化趨勢與直播經濟三大力量交會的契機，未來將導入跨媒體合作、直播挑戰賽及自辦錦標賽，推動賽事內容全面升級，促進產業正向發展，並讓台灣在國際競技舞台上建立更高能見度。

浪凡網路科技董事長王亦衡表示，德州撲克已躍升全球成長最快的策略型娛樂產業，而內容化、競技化與國際化正是下一個十年的核心趨勢。浪凡的布局不僅止於賽事參與，而是以「直播社群×競技賽事×內容標準化」為核心，打造具規模與可持續性的華語競技娛樂生態。德州撲克在全球已形成成熟內容工業鏈，包括專業賽事直播、挑戰賽實況、國際聯賽、數據敘事與實境節目，內容可延展性極高，也與直播主的互動能力形成最佳結合。

展望未來，浪凡將規劃推出直播挑戰賽，成為台灣首個高頻率策略競技內容格式，使賽事具備劇集化追隨文化，並提高青年受眾的參與度。他強調，浪凡的角色不只是娛樂公司，而是推動產業治理、內容規模化與國際串聯的平台建設者。未來浪凡將以「內容力×人才力×生態力」為三大引擎，讓台灣選手與華語競技內容真正走向世界舞台，推動亞洲策略競技產業邁向下一個成長周期。