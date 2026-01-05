快訊

CARUX 攜手 PIONEER 重新定義智慧座艙使用者體驗

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
CARUX亮點展示全方位整合的座室艙模擬系統。業者/提供
自2025年12月1日起，群創（3481）CARUX 與 PIONEER 正式攜手推動雙方在視覺與聲學領域的整合優勢，並將於2026年1月6日至9日在美國拉斯維加斯CES展會上揭示最新創新技術與卓越展品。

CARUX董事長洪進揚表示：「此次展覽，不僅展現CARXU和PIONEER的策略契合，亦詮釋了『智慧座艙使用者體驗』(Pioneering in-Car User eXperience )解決方案。未來CARUX 和PIONEER將共同邁向全球智慧移動產業發展的新里程。」於N225展間，CARUX 將聚焦展示先進的視覺創新技術解決方案；而在W3527展位，PIONEER 則將呈現新世代汽車聲學體驗。

今年CARUX聚焦展示一套全方位整合的智能座艙模擬系統，透過座艙域控系統無縫串聯車內所有的視覺控制終端，直觀呈現駕駛與乘客所需要的關鍵訊息，打造沉浸式車內互動體驗。此系統基於全新的汽車硬體與軟體平台開發，可快速放量導入任何全球多家品牌汽車(OEM)。

此外，CARUX將呈現一系列突破汽車內裝可能性的先進顯示技術。展示亮點包括：具備卓越超高性能直下式背光LCD顯示器，以及超高亮度震撼視覺的Micro-LED抬頭顯示器。同時還有智慧周邊創新技術，協助保持抬頭顯示器(HUD)視野清晰，並實現車內顯示器的動態移動。

PIONEER則將展示其汽車音響領域的最新突破，示範次世代聲學解決方案如何在未來車輛中提升舒適性、沉浸感與行車安全。

CARUX與PIONEER的技術整合，將在汽車應用中開啟聲音與影像的全新境界。透過智慧整合致動器、感測器、共享運算能力與軟體平台，雙方能為OEM提供更快速、更具成本效益的整合方案，協助其加速先進座艙體驗的量產導入與市場布局。

相關新聞

宣布參與CES展 友達秀顯示介面、車用運算及智慧車聯

面板廠友達光電將旗下汽車供應鏈整合為「友達智慧移動AUO MobilitySolutions」，今天宣布將參與1月6至9...

CARUX 攜手 PIONEER 重新定義智慧座艙使用者體驗

自2025年12月1日起，群創（3481）CARUX 與 PIONEER 正式攜手推動雙方在視覺與聲學領域的整合優勢，並...

仁寶CES 2026 大秀次世代車用紅外線安全技術

仁寶電腦（2324）將於2026年美國消費性電子展（CES 2026）展示全新一代車用紅外線技術系統（Infrared ...

台達連15年入選台灣國際品牌 躍升前五強

台達（2308）5日宣布再度入選「2025年台灣最佳國際品牌」，今年首度躍升至第五名，創下連續15年入選以來的最佳紀錄。...

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

永慶房產集團統計2025年前10月全台各行政區預售屋的交易量，發現2025年前十月全台預售屋僅成交30,180件，相較2...

祥碩前進CES 展示AI高速傳輸新方案

高速傳輸介面晶片廠祥碩今天宣布，將在美國消費性電子展（CES）中展示人工智慧（AI）基礎建設與邊緣運算應用的高速傳輸新方...

