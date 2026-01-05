仁寶CES 2026 大秀次世代車用紅外線安全技術

仁寶電腦（2324）將於2026年美國消費性電子展（CES 2026）展示全新一代車用紅外線技術系統（Infrared Technology Systems, ITS），此系統是與集團策略夥伴智易科技（3596）共同展出，展示其先進汽車雷達平台，與仁寶的紅外線感知系統並肩亮相，展現集團在車用感測技術上的整合實力。

仁寶將於展會中展示最新一代車用紅外線攝影機，以及搭載AI技術的CDAT™感知運算平台（Classification、Distance、Action、Tracking）。此平台專為強化低能見度環境下的行人安全而設計，並協助車廠符合即將上路的各項法規，包括FMVSS 127與UN R152行人自動緊急煞車（AEB）性能要求，特別針對夜間與惡劣氣候情境。

展區亦將呈現多項實車整合範例，展示紅外線攝影機配置於車頭水箱護罩、頭燈、前擋風玻璃、車頂及後保桿等位置的應用，凸顯仁寶在車用感測模組設計與系統整合上的領先地位。

為持續推動車用安全科技持續進化，仁寶集團旗下智易科技將於CES 2026與仁寶攜手展出，展示紅外線與雷達感測技術的協同效益，體現集團在次世代車用感知解決方案中的整合能力。

智易將展示新一代車用雷達技術，具備高精度物件偵測、短中距離感知能力，並能於都會與高速道路環境中維持穩定效能。仁寶與智易共同呈現紅外線與雷達的互補優勢，展現在各種光源、天候與距離條件下皆能提供可靠的偵測能力。這次的聯合展出，體現仁寶集團致力於打造更安全、更智慧、更互聯的移動系統的共同承諾。

攤位將會展示出幾大亮點：首先是夜間與低能見度安全用紅外線攝影機，提供32°、45°、60°多種視角選項，並具備車規級設計，可支援L2–L4 ADAS應用。搭配上能夠突破照明、眩光、霧、雨、雪、煙霧等限制，精準偵測行人、單車、動物、車輛與二輪交通工具的AI驅動CDAT™感知平台，將能夠進一步強化環境感知能力。再來是紅外線×雷達融合，現場將介紹紅外線與雷達如何提升AEB、碰撞預防與感測融合應用的可靠性。而為了能夠達到車規量產化，紅外線攝影機在水箱護罩、頭燈、前擋、車頂架、保桿等位置都有各自的整合方式，現場將會實車展示。

智易的部分則是推出車用雷達平台，將展示多款高效能、緊湊型雷達解決方案，支援ADAS、停車輔助及次世代自動駕駛架構，包括Advanced Corner Radar、符合UN R151/R159的雷達系統、4G/5G車聯網T-Box，以及車規級Wi-Fi模組。

仁寶ITS事業部總經理Richard Seoane表示：「紅外線技術能補足傳統感測器的不足。在CES 2026，我們將展示車用紅外線技術系統與CDAT™如何強化低能見度的環境感知能力——並透過與智易的合作，打造更完整的車用安全偵測架構。」智易科技業務暨行銷中心副總經理熊念哲補充：「我們的先進雷達技術與仁寶的紅外線平台完美互補。攜手之下，我們正為更安全、更智慧的移動生態系奠定基礎。」