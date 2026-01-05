台達連15年入選台灣國際品牌 躍升前五強

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電。聯合報系資料照
台達（2308）5日宣布再度入選「2025年台灣最佳國際品牌」，今年首度躍升至第五名，創下連續15年入選以來的最佳紀錄。今年台達品牌價值達7.73億美元，年成長30 %，增幅亦為歷年最高。展現企業在AI浪潮的強勁動能，快速因應趨勢並以創新科技引領產業邁向綠色AI時代。

台達品牌長郭珊珊表示，隨著AI快速發展，對用電效率與能源韌性的要求越來越高，台達憑藉在電源管理與散熱的領先技術，成為國際AI生態系的關鍵夥伴，營收和獲利都大幅成長，品牌價值也突破新高。2025年COMPUTEX，我們特別展出為邊緣運算設計的AI貨櫃型資料中心，展示從電網到晶片的全方位電源及液冷方案，陸續推廣至全球展會，吸引產業高度關注。台達也支持經濟學人集團旗下Economist Impact發布永續AI研調報告，希望和產業一起找到永續發展的解方。

台達不斷透過科技創新，打造永續品牌。2024年投入總營收10%於研發創新，提前佈局國際重要產業，透過全球73個研發中心，超過12,000名研發工程師通力合作，使台達業務發展符合前沿趨勢，並深耕AI資料中心、能源基礎設施等關鍵領域，創造更智慧、更節能的解決方案。同時因應國際局勢，台達以「全球在地化」提升營運韌性，於美國、印度、泰國及中國大陸擴增生產據點，提高效率與靈活調度；今年更啟用日本東京新總部大樓及興建新荷蘭總部，強化區域執行力，貼近市場需求。

此外，台達亦透過台達基金會深化品牌影響力。在ESG領域持續領先，並於甫落幕的聯合國氣候峰會COP30上，分享AI賦能綠建築推廣與珊瑚復育。基金會自2020年推動珊瑚復育計畫，今年成功達成復育一萬株珊瑚的重要里程碑，並設定未來五年保存太平洋一半以上、約三百種珊瑚物種的目標。營運減碳方面，2024全球據點範疇一與二的碳排放量較 2021 年基準年下降 53.6%，連續三年達成科學基礎減碳目標（SBT）階段性要求，再生電力使用比率提升至84%，致力實現零碳願景。

「台灣最佳國際品牌價值調查」由經濟部產業發展署主辦，台經院委託國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。

