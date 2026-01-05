台股攻3萬點 阮清華：國安基金退場前不賣台積電

2026年新年開紅盤，台股站上3萬點創新高。但立委羅明才質詢質疑，外界盛傳政府刻意要「壓盤」，要讓國安基金出售台積電等權值股，就是不希望指數漲破3萬點。財政部次長阮清華回應，國安基金退場前都不會出售台積電，至於退場時間，交由委員會決議。

立法院財政委員會5日就2025年度中央政府總預算案相關議題進行討論。立委李坤城指出，市場普遍認為此波上漲高度集中於台積電，單一權值股對指數貢獻極高，恐使台股再度成為「一個人的武林」。他提及，去年股市雖上漲，平均每位股民帳面獲利約140萬元，但仍有超過40%上市公司股價表現落後大盤，「下跌的比上漲的家數還多」，顯示股市上漲未能全面反映至多數企業。

財政部次長阮清華回應，股市走勢難以精準預測，過去市場普遍認為台股突破3萬點不易，但在產業結構轉變下，如今已成事實；近期AI、高速運算等新興科技快速發展，台灣站在正確的產業位置上，帶動整體市場表現，目前台股整體市值已超過100兆以上，排名全球第八，顯示台灣在高科技產業鏈中的關鍵地位，政府尊重市場機制，並未刻意打壓股市。

至於國安基金進場或退場狀況，阮清華表示，均須依委員會決議辦理，且即便決議退場，也不會在短時間內一次性賣出，會視市場狀況審慎調節。

立委王世堅表示，去年台灣GDP年增7.37%、人均GDP站上4萬美元，但多數民眾「看得到、吃不到」，經濟成長的體感落差明顯，背後反映產業結構變化不容忽視，ICT與資通訊等高科技產業去年成長率多達雙位數，但基本金屬、機械、化學品、橡膠製品、食品等傳統產業，卻普遍出現雙位數下滑，顯示資源配置出現失衡。

王世堅呼籲政府在賦稅與查核上應更審慎，避免對傳產過度苛責，甚至對營運良好的企業頻繁查稅；銀行放款政策也不能只偏重資通訊與高科技產業，傳統產業在美國關稅衝擊下面臨更大壓力，八大公營行庫應在資金融通上給予更多支持與優惠，「至少不要雨天收傘」。

阮清華回應，財政部已多次通令公股銀行，對於受台美關稅衝擊的產業，絕對不能在景氣逆風時緊縮放款，將持續要求金融體系協助傳產度過最困難的階段。