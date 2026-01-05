從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光
永慶房產集團統計2025年前10月全台各行政區預售屋的交易量，發現2025年前十月全台預售屋僅成交30,180件，相較2024年同期的111,773件，量縮幅度達73%，交易量衰退幅度明顯。
其中，全台預售交易年減幅前十名的行政區，減幅都超過9成，量縮最嚴重。
這十區為朴子市、大樹區、暖暖區、新豐鄉、竹東鎮、寶山鄉、前金區、仁武區、台中北區、鳳山區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，朴子市受惠台積電進駐嘉義科學園區效應，在科技題材帶動下，短時間內不斷推出建案，使供給量快速暴增。今年因受政策影響，加上房價基期已高、市場又供過於求，因此當地交易量較去年量縮明顯。
至於同樣受惠於台積電設廠利多的寶山鄉，預售交易量縮92%。陳金萍說明，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，而因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。
高雄市共4行政區預售屋年減幅破9成，居全台最多的縣市。陳金萍說明，近年來，高雄市因產業題材及建設到位，加上房市熱絡，預售屋市場也跟著價量齊揚。
不過，從去年下半年開始，受政策衝擊後，高雄開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，交易量萎縮。即使生活機能成熟、通勤便利的仁武區也出現嚴重量縮，2024年交易量破千件，2025年僅剩不到百件，買方購屋心態保守。
