快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

祥碩前進CES 展示AI高速傳輸新方案

中央社／ 新竹5日電
祥碩總經理林哲偉。聯合報系資料照
祥碩總經理林哲偉。聯合報系資料照

高速傳輸介面晶片廠祥碩今天宣布，將在美國消費性電子展（CES）中展示人工智慧（AI）基礎建設與邊緣運算應用的高速傳輸新方案，包括PCIe Switch及USB4等。

⭐2025總回顧

祥碩發布新聞稿指出，旗下PCIe Switch技術可為工作站與邊緣運算裝置提供靈活且高效的數據通道，協助客戶極大化AI算力效率。

祥碩表示，在邊緣運算中，單張AI加速卡往往難以應付龐大的模型需求。透過旗下PCIe SwitchASM58048作為核心樞紐，客戶可整合多張AI加速卡，倍增算力。

祥碩指出，關鍵在於支援P2P直連技術，讓加速卡之間能直接交換資料，無須繞道中央處理器（CPU），突破傳輸瓶頸，實現真正的「AI高速協作」，大幅提升整體運算效能。

針對智慧工廠監控或大數據歸檔需求，祥碩表示，ASM58048具有可擴充近百個硬碟的彈性。晶片最多可拆分為16個PCIe Gen4 x2端口，若再搭配祥碩SATA控制晶片ASM1166，單一系統即可支援高達96個SATA儲存裝置。

祥碩指出，針對AI數據清洗與頻繁存取的需求，ASM58048可在NAS前端連接多張高速NVMe固態硬碟（SSD），建立高速緩存區，讓使用者在存取資料時能享受PCIe Gen4的速度，待系統閒置時再將數據寫入後端的傳統硬碟。

祥碩表示，CES現場還將展示USB4在AI加速與外接繪圖處理器（GPU）應用中的穩定頻寬表現，對應行動工作站、工業電腦與AI邊緣裝置等高效能應用需求。

祥碩 AI CES

延伸閱讀

大盤一路創高 投資人大玩沖沖樂

面板雙虎 CES展秀肌肉

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

相關新聞

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

永慶房產集團統計2025年前10月全台各行政區預售屋的交易量，發現2025年前十月全台預售屋僅成交30,180件，相較2...

2025全台最佳企業25強出爐 第一名又是它！

台灣品牌持續展現價值。台灣經濟研究院5日公布「2025台灣最佳國際品牌價值」，前25大品牌總價值達151.49億美元，年...

祥碩前進CES 展示AI高速傳輸新方案

高速傳輸介面晶片廠祥碩今天宣布，將在美國消費性電子展（CES）中展示人工智慧（AI）基礎建設與邊緣運算應用的高速傳輸新方...

政府補助 IC 設計三領域 穩固半導體關鍵地位

經濟部公告2026年「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」，今年將優先支持IC設計業者投入開發無人機、機器人、衛星通訊...

AI 技術國際合作 加碼補助

因應AI技術及產業AI應用快速發展，經濟部表示，為鼓勵我業者與國際合作、或一定程度參與國際標準制定，經濟部A+企業創新研...

大立光攜手台積電攻AI市場 瞄準當紅CPO領域

業界傳出，大立光揮軍AI市場，與台積電在當紅的共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件，並已送樣台積電，測試超微的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。