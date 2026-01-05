華碩手機事業未來...可能改採委外代工
華碩（2357）手機事業面臨嚴峻挑戰，業界分析，華碩今年雖不會推出新手機，未來仍有可能採交由代工廠設計製造模式持續運營手機事業。
華碩宣稱要保留手機事業單位，但傳出設計人力大縮編，換言之，後續自家設計新款智慧手機已不太可能。業界推測，華碩之所以保留手機單位，除了仍有「Zenfone 12 Ultra」與「ROG Phone 9」系列庫存待銷售，最關鍵仍在於公司尚未決定未來是否退出手機市場。
業界評估，若華碩未來仍要推出手機，比較可行的方式是交由手機代工廠設計製造模式，再以華碩品牌推出，這在業界已行之有年。
