台積電傳今年啟動大擴產計畫 先進製程協力廠大補
台積電（2330）傳今年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米月產能將倍增以上成長，3奈米增幅約三成，帶動先進製程關鍵耗材用量同步激增。
⭐2025總回顧
法人看好，昇陽半（8028）、中砂（1560）、光洋科（1785）、創控等台積電先進製程重要協力廠未來幾年營運將跟著大爆發。
昇陽半提供先進製程必備的再生晶圓與晶圓薄化服務。昇陽半看好，半導體製程愈先進，對再生晶圓需求同步提高，例如在28奈米製程的投片與再生晶圓利用比率約為1：0.8，進入2奈米製程後，相關比率大增為1：2.6甚至1：2.7，呈現數倍增長。
法人估昇陽半現有85萬片月產能中，約六、七成供應5奈米以下先進製程所需。昇陽半正持續擴產，今年整體月產能將達120萬片。
中砂有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中鑽石碟是獲利主力項目，去年受益於大客戶3奈米與5奈米製程應用挹注甚多。
中砂持續擴充鑽石碟產能，預計今年相關月產能將超過5萬顆。
另外，受惠2奈米製程進入產能跳升期，業界指出，光洋科憑藉領先同業的貴金屬回收技術與材料設計能力，已穩坐N3與N2製程中，本土靶材獨家供應商的地位，業績吃補。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言