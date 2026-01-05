快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

台積電傳今年啟動大擴產計畫 先進製程協力廠大補

經濟日報／ 記者鐘惠玲籃珮禎／台北報導
台積電先進製程大擴產，昇陽半、中砂等協力廠營運將爆發。聯合報系資料照
台積電先進製程大擴產，昇陽半、中砂等協力廠營運將爆發。聯合報系資料照

台積電（2330）傳今年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米月產能將倍增以上成長，3奈米增幅約三成，帶動先進製程關鍵耗材用量同步激增。

⭐2025總回顧

法人看好，昇陽半（8028）、中砂（1560）、光洋科（1785）、創控等台積電先進製程重要協力廠未來幾年營運將跟著大爆發。

昇陽半提供先進製程必備的再生晶圓與晶圓薄化服務。昇陽半看好，半導體製程愈先進，對再生晶圓需求同步提高，例如在28奈米製程的投片與再生晶圓利用比率約為1：0.8，進入2奈米製程後，相關比率大增為1：2.6甚至1：2.7，呈現數倍增長。

法人估昇陽半現有85萬片月產能中，約六、七成供應5奈米以下先進製程所需。昇陽半正持續擴產，今年整體月產能將達120萬片。

中砂有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中鑽石碟是獲利主力項目，去年受益於大客戶3奈米與5奈米製程應用挹注甚多。

中砂持續擴充鑽石碟產能，預計今年相關月產能將超過5萬顆。

另外，受惠2奈米製程進入產能跳升期，業界指出，光洋科憑藉領先同業的貴金屬回收技術與材料設計能力，已穩坐N3與N2製程中，本土靶材獨家供應商的地位，業績吃補。

延伸閱讀

奈米 晶圓 先進製程

延伸閱讀

台積電法說會15日登場 聚焦2奈米與美日建廠進度

台積電（2330）帳面賺300萬…一原因被迫下莊！網：上看2000一張少賺50萬

期貨商論壇／台指期 伺機布局

台積電加速推進中科1.4奈米廠

相關新聞

大立光攜手台積電攻AI市場 瞄準當紅CPO領域

業界傳出，大立光揮軍AI市場，與台積電在當紅的共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件，並已送樣台積電，測試超微的...

政府補助 IC 設計三領域 穩固半導體關鍵地位

經濟部公告2026年「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」，今年將優先支持IC設計業者投入開發無人機、機器人、衛星通訊...

AI 技術國際合作 加碼補助

因應AI技術及產業AI應用快速發展，經濟部表示，為鼓勵我業者與國際合作、或一定程度參與國際標準制定，經濟部A+企業創新研...

大立光子公司萊凌 大有來頭

大立光傳出與台積電在當紅的CPO領域合作，關鍵底氣在於旗下子公司萊凌科技。萊凌擁有光纖雷射技術，背景也大有來頭，其創辦人...

大立光資本支出連兩年逾百億

大立光傳出跨足AI關鍵技術共同封裝光學（CPO）新業務之餘，手機鏡頭本業同步加足馬力衝刺。因應新廠完工，大立光2025年...

台積電傳今年啟動大擴產計畫 先進製程協力廠大補

台積電傳今年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米月產能將倍增以上成長，3奈米增幅約三成，帶動先進製程關鍵耗材用量同步激增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。