大立光資本支出連兩年逾百億

大立光（3008）傳出跨足AI關鍵技術共同封裝光學（CPO）新業務之餘，手機鏡頭本業同步加足馬力衝刺。因應新廠完工，大立光2025年資本支出再創新高，估計突破130億元，年增逾25%，連兩年突破百億元大關，為後續獲利成長蓄積強勁動能。

大立光將於本周四（8日）舉行法說會，說明資本支出相關內容。談及今年新廠及擴產最新進展，大立光董事長林恩平在前一次法說會上表示，最新的第四廠已有一個樓層已規劃好，擴產重心主要在製程，因為製程更複雜，需要更多空間。外界預期，新廠除了iPhone新機外，CPO也成為新重心。

大立光近年面臨美中貿易戰衝擊，訴求創新領先的華為首當其衝，手機銷售表現大不如前，加上蘋果iPhone規格未有明顯升級，讓聚焦高階手機鏡頭的大立光營運受壓，自2019年締造每股純益210.7元歷史新高紀錄後，沉潛至今。

法人看好，今年下半年將推出的iPhone 18旗艦機種規格再升級，將首度搭載可變光圈鏡頭，將是iPhone相機首創新功能，為大立光獲利加分，加上全力衝刺CPO，大立光今年營運引擎熱轉，迎來新榮景。

林恩平日前表示，今年可變光圈鏡頭是滿大的專案（Project）。他表示，可變光圈鏡頭不是創新的規格，先前已有做過，但今年的設計是在旗艦機種的主鏡頭上，利用一個Actuator（驅動馬達）達成四個光圈的變化，設計及製造難度拉高。

市場人士分析，可變光圈鏡頭的優勢在於可以控制照片中的景深（DoF），讓成像品質更趨近單眼相機的效果。

大立光2024年資本支出首度突破百億元大關、達107億元，年增25%，改寫新猷。大立光為全球手機鏡頭龍頭，主要生產重鎮在台中，共有十座廠，2020年以前大立光大舉在台中獵地，分別在南屯及西屯區購置三筆土地，林恩平認為，產能是維持競爭力的一大關鍵，大立光擴產目的，主要為提高效率，整合製程，隨著製程一貫化集中，有助競爭力大為提升。

大立光過去幾年資本支出以購地為主，去年資本支出創新高，外界推測，除了一邊新建廠房，又移入新設備的支出，主要因應大客戶蘋果需求。