快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

大立光資本支出連兩年逾百億

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）傳出跨足AI關鍵技術共同封裝光學（CPO）新業務之餘，手機鏡頭本業同步加足馬力衝刺。因應新廠完工，大立光2025年資本支出再創新高，估計突破130億元，年增逾25%，連兩年突破百億元大關，為後續獲利成長蓄積強勁動能。

⭐2025總回顧

大立光將於本周四（8日）舉行法說會，說明資本支出相關內容。談及今年新廠及擴產最新進展，大立光董事長林恩平在前一次法說會上表示，最新的第四廠已有一個樓層已規劃好，擴產重心主要在製程，因為製程更複雜，需要更多空間。外界預期，新廠除了iPhone新機外，CPO也成為新重心。

大立光近年面臨美中貿易戰衝擊，訴求創新領先的華為首當其衝，手機銷售表現大不如前，加上蘋果iPhone規格未有明顯升級，讓聚焦高階手機鏡頭的大立光營運受壓，自2019年締造每股純益210.7元歷史新高紀錄後，沉潛至今。

法人看好，今年下半年將推出的iPhone 18旗艦機種規格再升級，將首度搭載可變光圈鏡頭，將是iPhone相機首創新功能，為大立光獲利加分，加上全力衝刺CPO，大立光今年營運引擎熱轉，迎來新榮景。

林恩平日前表示，今年可變光圈鏡頭是滿大的專案（Project）。他表示，可變光圈鏡頭不是創新的規格，先前已有做過，但今年的設計是在旗艦機種的主鏡頭上，利用一個Actuator（驅動馬達）達成四個光圈的變化，設計及製造難度拉高。

市場人士分析，可變光圈鏡頭的優勢在於可以控制照片中的景深（DoF），讓成像品質更趨近單眼相機的效果。

大立光2024年資本支出首度突破百億元大關、達107億元，年增25%，改寫新猷。大立光為全球手機鏡頭龍頭，主要生產重鎮在台中，共有十座廠，2020年以前大立光大舉在台中獵地，分別在南屯及西屯區購置三筆土地，林恩平認為，產能是維持競爭力的一大關鍵，大立光擴產目的，主要為提高效率，整合製程，隨著製程一貫化集中，有助競爭力大為提升。

大立光過去幾年資本支出以購地為主，去年資本支出創新高，外界推測，除了一邊新建廠房，又移入新設備的支出，主要因應大客戶蘋果需求。

手機鏡頭 大立光 資本支出

延伸閱讀

2026年手機市場展望 蘋果有望優於安卓陣營

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

大立光1月8日法說 四大重點

記憶體、CPO 強勢表態

相關新聞

大立光攜手台積電攻AI市場 瞄準當紅CPO領域

業界傳出，大立光揮軍AI市場，與台積電在當紅的共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件，並已送樣台積電，測試超微的...

政府補助 IC 設計三領域 穩固半導體關鍵地位

經濟部公告2026年「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」，今年將優先支持IC設計業者投入開發無人機、機器人、衛星通訊...

AI 技術國際合作 加碼補助

因應AI技術及產業AI應用快速發展，經濟部表示，為鼓勵我業者與國際合作、或一定程度參與國際標準制定，經濟部A+企業創新研...

大立光子公司萊凌 大有來頭

大立光傳出與台積電在當紅的CPO領域合作，關鍵底氣在於旗下子公司萊凌科技。萊凌擁有光纖雷射技術，背景也大有來頭，其創辦人...

大立光資本支出連兩年逾百億

大立光傳出跨足AI關鍵技術共同封裝光學（CPO）新業務之餘，手機鏡頭本業同步加足馬力衝刺。因應新廠完工，大立光2025年...

台積電傳今年啟動大擴產計畫 先進製程協力廠大補

台積電傳今年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米月產能將倍增以上成長，3奈米增幅約三成，帶動先進製程關鍵耗材用量同步激增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。