美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

大立光子公司萊凌 大有來頭

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）傳出與台積電在當紅的CPO領域合作，關鍵底氣在於旗下子公司萊凌科技。萊凌擁有光纖雷射技術，背景也大有來頭，其創辦人即去年11月中旬掛牌便在市場爆紅，股價倍數上漲的大飆股萊德光電-KY執行長沈培生，萊德光電也是萊凌大股東之一。

萊凌聚焦光纖雷射元件與模組研發與製造，產品廣泛應用於工業用光纖雷射系統與太空通訊雷射系統等領域，目前董事長由大立光總經理黃有執兼任。萊凌與萊德光電「血緣關係」濃厚，而從公開資訊可以發現，光通訊相關應用早在三年多前就已進入大立光布局的「雷達區」。

根據公開資訊，大立光2022年4月即斥資8,700萬元參與萊凌現增，取得54.72%股權。之後因萊德光電規劃IPO，為因應結構調整分拆，加上萊凌原大股東、電源廠環科認為光纖雷射技術開發非常燒錢，因此將該產品交給大立光。大立光近年再度參與萊凌現增，持股比重增至76.04%，成為最大股東，萊德光電則持股19.61%。

大立光董座林恩平2022年股東會上面對小股東問及投資萊凌時表示，萊凌做光纖相關應用，「我們比較沒有這方面的know how」，所以交給這些專業人員，我們看狀況和技術力，這是比較成熟的投資，除非他們的量有放大到必需大立光來支援，到時才是我們涉入的時候。

