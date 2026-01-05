AI 技術國際合作 加碼補助

因應AI技術及產業AI應用快速發展，經濟部表示，為鼓勵我業者與國際合作、或一定程度參與國際標準制定，經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫項下「國際創新研發合作補助計畫」將提供加碼20%補助措施。

經濟部技術司說明，適用20%加碼國際合作研發補助，主要有兩大項目可適用。第一項是AI技術研發合作，包含機器學習、深度學習、代理式AI、實體AI等，產業技術研發合作範疇可包含晶片、終端裝置、軟體平台及產業應用等層面。

產業應用技術研發也在適用範圍，例如智慧車輛、智慧製造、智慧機器人，可運用電腦視覺、大型語言模型等，發展生成式AI或鑑別式AI之應用，並結合相關系統或設備，以實現環境感知、自主決策等功能。

第二項是參與標準制定：包含參與AI、資通訊或相關重大產業之國際標準技術合作、認證實驗、標準訂定等，有助於標準提案與國內外產業標準介接。

經濟部技術司表示，業者申請後，得視情況於核定補助款加碼，上限20%，加碼後補助經費不得超過核定計畫總經費之50%，全案實施至2028年12月29日止。