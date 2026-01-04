AI需求強勁 法人機構對全新的今年營運展望為正向

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全新（2455）今年第1季營運雖受手機品牌場調整庫存影響，預估將影響全季微電子產品營收表現，但因AI技術蓬勃發展帶動資料中心相關需求增溫，光電子產品後續出貨成長性可期下，對2026年營運展望維持正向。

大型法人機構表示，展望全新在2026年營運，光電子產品營收成長性仍佳，全新資本支出主要用於添購MOCVD機台（光電子、微電子產品可共用MOCVD機台），即係考量資料中心衍生商機逐年擴大。

其中，光電子接收端產品大客戶為台系晶圓代工廠，目前市占率居同業之冠，雖產品認證進度近期傳出較多雜音，但光通訊產業景氣向上，預估該客戶仍為重要受惠者；另一大客戶為美系IC設計公司，近期釋出給全新的訂單數量增加幅度較大，預估2026年對全新貢獻的營收成長性將可期。

其次，全新光電子發射端產品在2024年第4季已量產，主要供應給日系客戶，2025年各季訂單數量符合均先前預估，且2026年成長幅度具想像空間，全新除增加用於相關訂單的MOCVD機台外，亦已為此添購e-beam機台等周邊設備。

至於在微電子產品的部分，雖然近幾年全新的中國市占率逐年提高，不過，現階段手機產業景氣受到記憶體等零組件供應吃緊影響，各家品牌業者對2026年出貨前景看法均相對謹慎，預估全新微電子產品營收僅與2025年接近。

分析師表示，雖然手機品牌場通常於第1季調整庫存，預估將影響第1季產品營收表現，但因AI技術蓬勃發展帶動資料中心相關需求增溫，光電子產品後續出貨成長性可期，對全年營運展望維持正向。

