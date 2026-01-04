台積電ADR創新高市值衝1.657兆美元全球第6 逼近亞馬遜

台積電將於15日召開法人說明會，在押寶行情啟動下，台積電股價和美國存託憑證（ADR）接連創下新高，台積電ADR於2日攀高至319.61美元，市值達1.657兆美元，躍居全球第6位，緊追亞馬遜，超越Meta及博通等科技巨頭。

全球主要巨頭市值排名分別是輝達（NVIDIA）市值4.597兆美元，高居全球首位；蘋果（Apple）市值4.021兆美元，全球第2位；Alphabet市值3.806兆美元，全球第3位；微軟（Microsoft）市值3.515兆美元，全球第4位；亞馬遜（Amazon）市值2.421兆美元，居全球第5位，緊接在後的是晶圓代工龍頭台積電。

台積電法說會將於1月15日登場，市場普遍看好可望釋出正面訊息，在人工智慧（AI）強勁驅動下，台積電今年業績可望再創歷史新高。

台積電在營運前景看俏，押寶法說會行情啟動下，股價屢創新高，2日攀高至1585元，再創新高，市值達新台幣41.1兆元。

隨著美股費城半導體指數勁揚逾4%，台積電ADR上漲15.72美元，漲幅5.17%，收在319.61美元，創收盤新高。

根據companiesmarketcap統計，台積電市值攀高至1.657兆美元，超越Meta及博通（Broadcom），市值排名躍居全球第6位。