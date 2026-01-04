NCC：OTT TV收視比例下滑 民眾付費訂閱比重跌破5成

快訊

中央社／ 台北4日電

NCC發布「114年通訊傳播市場報告」，詢問民眾在住處最主要收視來源，線上串流影音（OTT TV）自113年的16.0%降至114年的12.3%；16歲以上民眾曾觀看OTT TV的比例為31.8%，其中，付費訂閱的比例自113年58.6%下跌至45.4%。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布114年通訊傳播市場報告，調查內容包含電信與廣電產業的發展趨勢。

報告顯示，114年民眾在住處最主要收視來源仍以有線電視為主，自113年的58.3%升至60.4%；中華電信MOD也從113年的17.4%微幅升至17.7%；OTT TV自113年的16.0%降至12.3%，但仍超越無線電視，居於第3位；無線電視則自113年的7.5%升到9.6%。

報告分析，近年OTT TV價格策略調整，可能使部分觀眾回流至有線電視或無線電視，此外，OTT TV比例下滑，也可能是受到線上共享創作影音平台影響，如YouTube等。

根據歷年調查結果，台灣16歲以上民眾看過OTT TV的比例，自106年30.8%升至108年45.1%後，逐年下降，114年降至31.8%；付費訂閱的比例，也自113年58.6%下跌至45.4%。

觀察各年齡層變化，報告指出，近年短影音興起，使16至25歲族群注意力轉移，OTT TV觀看比例持續下滑，114年降至16.5%；26至35歲、36至45歲仍為OTTTV主要觀看族群，占比分別為25.6%與23.5%。

進一步分析付費訂閱者年齡結構，45歲以下族群歷年總占比均超過7成。其中，16至25歲占比逐年下降；26至35歲為114年付費訂閱者中占比最高族群，達30.9%，但較113年下降6.2個百分點；36至45歲、46至55歲、56至65歲及66歲以上族群，占比均較113年增加。

報告指出，114年民眾付費訂閱的OTT TV服務，以Netflix為主，高達83.4%，Disney+（14.5%）、愛奇藝（10.9%）分居第2位、第3位，顯示境外業者仍是民眾首選，形成國際平台主導市場的局面。

調查結果也顯示，OTT TV對於民眾的主要誘因來自其觀看時間、地點自由與彈性，隨選內容且沒有廣告限制，OTT TV的內容也較傳統電視頻道更有吸引力。

外界關注OTT TV監理議題，NCC回應，在鼓勵產業創新的同時，也正視OTT TV對產業與法令的衝擊；依據近年產學界意見，正推動OTT TV治理機制，以保障使用者權益，並促進台灣網際網路視聽產業正向發展，目前朝指引方向研議，持續與各界溝通，盼能凝聚共識。

