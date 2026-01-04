報告：逾4成民眾看過TikTok 16至25歲族群增幅最大

根據NCC「114年通訊傳播市場報告」，超過8成民眾觀看過線上共享創作影音平台內容，其中，觀看抖音（TikTok）的比例逐年上升，114年已達47.5%，在各年齡層中，16至25歲族群成長幅度最大，自108年的24%大幅升至114年的72.5%。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布114年通訊傳播市場報告，調查內容包含線上共享創作影音平台內容觀賞狀況、社群媒體或即時通訊帳號使用情形等。

報告指出，16歲以上民眾觀看線上共享創作影音平台的比例逐年提升，114年已達83%，顯示民眾對於線上共享影音平台依賴性高。

其中，有看過YouTube的比例歷年皆超過9成5，觀看抖音（TikTok）的比例逐年成長，從108年的18.7%，大幅升至114年的47.5%；觀看小紅書的比例，也自113年的17.0%，提升至114年的20.6%。

調查結果顯示，16至25歲族群觀看過抖音（TikTok）的比例成長幅度最大，自108年的24%，大幅升至114年的72.5%；114年觀看抖音（TikTok）的族群主要集中在16至25歲、26至35歲，比例分別逾7成、逾6成。

至於114年民眾擁有的社群媒體或即時通訊帳號，報告顯示，前10大排名依序為LINE（98.2%）、Facebook（82.4%）、YouTube（68.6%）、Instagram（47.8%）、TikTok（23.8%）、小紅書（17.5%）、WeChat（14.2%）、Threads（14.0%）、Twitter（8.7%）、WhatsApp（7.2%）。

觀察各年齡層變化，報告指出，16至25歲族群在Facebook、Instagram、TikTok及小紅書擁有帳號的比例均最高，分別為93.9%、85.9%、45.7%及35.1%，隨著年齡層愈高，比例隨之遞減，由此可知，兒少對於社群媒體或即時通訊的依賴性逐步攀升。

針對兒少網路安全，NCC表示，已委託民間團體成立iWIN網路內容防護機構，辦理兒少法第46條所定兒少網路安全7大事項，包含申訴機制建立及執行、過濾軟體建立及推動等，防止兒童及少年接觸有害其身心發展的網際網路內容。

NCC指出，iWIN與Meta、Google、TikTok及LINE等大型平台業者建立綠色通道，處理兒少不宜的網路內容，若相關內容涉及違法，iWIN將轉由法令權責單位處理。

NCC表示，當網際網路平台提供者違反兒少法第46條第3項規定，經目的事業主管機關告知，卻未限制兒童及少年接取、瀏覽等措施或先行移除者，將由地方政府社政主管機關，核處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。