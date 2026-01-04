無人機反制系統 漢翔、雷虎、為升等瞄準未來兆元商機

全球年產上千萬台無人機，安全威脅日增，國防、能源、機場、城市安全、科技園區都是關鍵，無人機反制系統（C-UAS）成科技新亮點，未來商機上看兆元規模，漢翔（2634）、雷虎（8033）、為升（2231）、大亞集團（創未來）、合勤控（3704）、譁裕（3419）、鋐寶（6674）、創泓均積極搶進。

根據國際研究機構統計，2025年全球無人機市場規模達323億美元，2029年將達485億美元。

無人載具數量有多龐大，威脅就有多大，無人機反制系統商機就有多大，根據國際研究機構預估，2025年無人機反制系統市場規模為33億美元（約新台幣1,035億元），2030年將達114億美元，2033年將達到239億美元（約新台幣近7,500億元）。

業者看好，不僅國防軍事要塞需建置無人機反制系統，機場、港口、電廠、科學園區、科技大廠、球場、演唱會，甚至藝人都有抗無人機干擾需求，未來無人機反制市場規模可望破兆元。

法人指出，無人機反制系統分為干擾、仿生與接管，干擾訊號讓無人機失去控制稱為硬殺，接管為軟殺，軟殺扮演關鍵角色，過往台灣廠商累積無人機、雷達、頻段偵測、通訊定位等技術，更具備搶進反制系統技術優勢。

除無人機廠商漢翔、雷虎積極搶進反制系統；為升攜手國際國防科技公司，搶進關鍵基礎設施的無人機反制系統市場。

合勤控投入國防科技超過20年，打造國防通訊、雷達、無人機通訊模組、無人機反制系統、無人船通訊模組及AI航行模組等，並攜手合作夥伴積極參加。

譁裕以進階電波無線技術攜手夥伴開發城市安全的無人機反制系統等，今年第2季商轉，更攜手韓國原廠合作拓展海外市場。鋐寶也以多頻段偵測、通訊定位技術，投入AI無人機反制系統，攜手夥伴合作搶進國防科技應用。

創泓與以色列無人機解決方案大廠Sentrycs（被美國無人機大廠ONDS收購合併）合作，取得在台獨家代理權，成為台灣唯一擁有反制接管技術的廠商；創未來除拿下國防防務人機反制系統標案更攜手南韓Huneed先數合作協議，共同開發先進海事反無人機系統。

近期各廠商更積極攜手國內外夥伴組團，搶進國防部將釋出的近百億元無人機反制系統標案，立足台灣，放眼國際兆元市場商機。