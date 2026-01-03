聽新聞
傳黃仁勳本月來台再現「兆元宴」 輝達台灣總部可望簽約

聯合報／ 記者蘇嘉維歐芯萌朱子呈／台北報導

市場傳出輝達執行長黃仁勳將於一月訪台參加輝達台灣尾牙，來台兩大行程包括與台北市長蔣萬安同框，宣布輝達台灣總部在台興建、簽約事宜；以及邀請台積電董事長魏哲家鴻海董事長劉揚偉廣達董事長林百里及副董事長梁次震、緯創董事長林憲民等輝達生態系重要合作夥伴，再現「兆元宴」。

黃仁勳去年底旋風來台，離開時已經強調，將在農曆年前回到台灣，和輝達台灣員工一起尾牙。近期市場已傳出輝達台灣總部簽約儀式可望在農曆年前完成，黃仁勳將與蔣萬安共同參加，並宣布更多後續合作訊息。蔣萬安昨日表示，相關行程安排，會跟輝達持續聯繫和溝通。

另外，市場點名包括魏哲家、劉揚偉、林百里、梁次震、林憲民、緯穎董事長暨策略長洪麗甯、和碩集團董事長童子賢、仁寶董事長陳瑞聰等大咖將是黃仁勳的座上客。被點名的公司昨日都低調不予回應，僅稱若有受邀、不會缺席。

本次黃仁勳訪台時間點也接近電子代工大廠的旺年會期間，黃仁勳是否有機會出席代工大廠的旺年會、發驚喜紅包，成為業界津津樂道話題。

黃仁勳 輝達 尾牙 蔣萬安 台積電 魏哲家 鴻海 劉揚偉 廣達 林百里

退出手機市場？ 華碩：2026年暫無推出新機計畫

品牌大廠華碩（2357）傳出即將退出手機市場，對此，華碩2日回應，華碩手機部門的營運，產品維護、升級和保固都會持續進行，...

台積電南京廠續命！關鍵設備獲美商務部核准出口許可 股價再創新高

台積電在2026年度即雙喜臨門，繼宣布高雄和新山寶兩地2奈米今年正式量產挹注收益，南京廠向美採購關鍵設廠也獲美國政府核發...

神達產能擴張推動營運成長 法人按讚

神達（3706）2日在伺服器ODM廠中一枝獨秀，大漲逾半根漲停板，股價成功站上季線，成交量則放大至68,374張，買盤十...

致茂打造全方位 BBU 備援電池模組 測試解決方案

量測儀器大廠致茂（2360）持續深化電力測試應用，積極打造全方位BBU備援電池模組測試解決方案。

美系外資展望第1季 ODM 奇鋐及緯穎年增率表現優於同業

美系外資展望第1季原始設計製造商（Original Design Manufacturer；ODM），預估奇鋐（3017...

