傳退出手機市場 華碩：今年無推新機計畫

市場昨（2）日傳出品牌大廠華碩（2357）將退出手機市場，並裁掉手機部門人力。華碩回應，手機產品的營運、產品維護、升級和保固仍持續進行，但也確認「2026年暫無推出新機種計畫」。

事實上，2025年下旬，市場已傳出華碩即將結束手機事業的風聲。時序進入2026年，零組件暴漲也帶動手機價格上升、影響買氣的訊息，研調機構紛紛下修今年手機出貨量，近期台灣通路商則透露，已無法從代理商手上拿到華碩手機，華碩未來不會再推出新手機。

華碩指出，手機事業單位營運維持不變，對於所有華碩手機用戶，將持續提供完整的售後服務。保修條款與軟體更新均不受影響，請用戶放心。

華碩目前智慧手機有兩大產品線，包含電競手機的ROG Phone以及Zenfone兩大產品線。因手機業務始終處於虧損局面，近幾年市場不時有華碩即將退出手機市場的消息。2023年下旬就傳出華碩Zenfone 10為該系列最後一代，將停產Zenfone產品線，華碩當時也表示並未退出手機市場。

華碩認為手機將是AIoT的入口，也是AI應用可貼近用戶的重要終端，目前ROG最新款是2024年11月推出的ROG Phone 9／9 Pro／9 Pro Edition系列，最新的Zenfone則是2025年2月推出的Zenfone 12 Ultra，主打AI功能、攝影與頂級螢幕解析。