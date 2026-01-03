聽新聞
業界：被動元件迎「價穩量增」新循環
被動元件產業正式進入新一輪漲價循環，從鉭電容、電阻到電感等全面擴散，台廠包括國巨（2327）、華新科、臺慶科以及光頡等全面受惠，搭上漲價熱潮。業界也認為被動元件產業2026年將迎來「價穩量增」的新循環。
在鉭電容方面，國巨去年11月宣布調漲T520、T521、T530系列價格，為繼2025年6月後再度針對特定產品漲價，且一年兩漲。法人指出，國巨鉭電容主要供應美系消費性大客戶，應用於工業、車用與AI伺服器，其中AI伺服器成長動能最為顯著，價格調整有助改善毛利結構並挹注營運表現。
電感與電阻族群方面，陸資廠商率先點火。七家陸資晶片電阻廠集體調漲並已生效，被動元件價格正式止穩回升，與台廠價差快速收斂。
