四大雲端業者今年投資額衝高 AI伺服器代工廠搶新商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

Google、Meta、微軟及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務廠（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，今年總投資金額上看6,000億美元歷史新高規模，切入AI伺服器代工的鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達有望同步大搶新商機，近期業者持續加碼美國等地產能迎接商機。

北美CSP大廠繼2025年燒錢投資AI基礎建設，今年投資也不手軟，還有新的晶片大廠也加入市場，相關資本支出除採購AI晶片，也帶動AI伺服器代工組裝、重要零組件業者擴產，AI仍將是推動今年科技業成長主動能。

代工廠近期持續擴充產能配合美國客戶，廣達在美國市場投資布局擴大，先前預告今年資本支出將會超越去年的200億元規模。法人指出，廣達在AI伺服器供應鏈當中，順利拿下Google、微軟及Meta等大廠訂單，目前出貨價構主要以GB300為主，這波出貨動能至少有望一路旺到今年底。

緯創搶進各大CSP廠及伺服器品牌市場，在L6～L11等不同等級的伺服器規格都有所布局，並已開始投入輝達新一代Vera Rubin架構的AI伺服器研發。

