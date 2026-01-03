被動元件漲價效應擴散 國巨旗下普思部分磁珠產品調漲 華新科可能跟進

被動元件龍頭國巨（2327）日前調漲鉭電容產品報價後，漲價效應持續擴散。市場昨（2）日傳出，國巨旗下磁性元件品牌普思（PULSE）向客戶發出通知，針對部分鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品實施價格調整，今年1月1日起正式生效。業界研判，在原物料成本高檔與高頻應用需求推升下，同業如華新科亦具備跟進調漲的條件。

根據供應鏈流出的普思公告，由於關鍵原材料，特別是白銀價格長期居高不下，為確保產品品質與供應穩定，並持續投資必要的產能與技術資源，經審慎評估後，決定對部分磁珠產品進行價格調整。適用於公制尺寸 1608（含）以上的鐵氧體磁珠產品，已確認合約及進行中的專案則不受影響。

國巨調漲部分磁珠產品價格

觀察原物料，白銀價格去年以來漲勢凌厲，NIMEX白銀期貨近期一度攀升至每盎司73.02美元，2025年全年漲幅高達約143%，對被動元件廠的成本結構形成實質壓力。因磁珠產品在製程中仍高度仰賴銀漿等材料，廠商為維持毛利均以漲價轉嫁成本。

國巨營運結構來說，磁性元件營收比重約27%至28%，產品線涵蓋功率與訊號磁性元件、車規級磁件、電感器、網路變壓器、馬達線圈、壓電元件及天線等。國巨在電感器與車規磁件全球市占排名第三，網路變壓器更居全球第一。法人也認為國際在市場上有產品組合與市占優勢，對價格具一定話語權。

除國巨外，被動元件大廠華新科同樣是磁珠產品重要供應商，旗下積層鐵氧體磁珠廣泛應用於高頻抗干擾與EMI抑制領域，與同集團佳邦供應互補。隨著車用電子、AI伺服器、網通與高速運算需求持續升溫，市場對高品質磁珠需求不墜，業界普遍認為，華新科後續不排除調整相關產品報價。

法人看好在原物料成本高檔與終端應用需求穩健的背景下，被動元件產業正進入新一輪價格調整階段，對國巨、華新科等主要供應商的營收與獲利表現形成支撐。