南亞科以科技力同步推進先進製程與低碳供應鏈

南亞科2023年偕同10家供應商夥伴投入由經濟部產業發展署所推動的「DRAM供應鏈低碳轉型計畫」。為期二年的計畫除了號召供應商夥伴以外，也結合工業技術研究院以及台灣科技大學等學界的投入。此計畫於2025年12月圓滿完成，共完成26案，實際減碳成果為8536公噸，高於原預估的6300公噸，達成率135%。

南亞科特於12月30日舉辦「永續供應鏈研討會-DRAM供應鏈低碳轉型計劃成果發表」，會中除邀集參與此計畫的10家供應商夥伴外，同時也邀請經濟部產發署、工業技術研究院及台科大等共同出席分享成果及經驗交流。

南亞科執行副總經理蘇林慶表示，「面臨碳有價時代來臨，南亞科技在積極投入十奈米級先進製程技術自主研發的同時，仍持續推動供應鏈低碳轉型。希冀，透過產學技術合作、跨產業能力共享與數位工具導入，協助供應商共同提升低碳轉型動能，形成具韌性且更具競爭力的永續產業鏈。」

南亞科表示，此計畫從2023年11月啟動，透過與台灣科技大學與工業技術研究院合作，從「能力建置」、「數位工具」、「低碳技術導入」三大面向推進，以協助10家關注供應商全面提升碳管理能力，原定目標為兩年減碳6300公噸，計畫執行共完成26案，實際減碳成果為8536公噸，達成率135%。

首先，在產品碳足跡盤查與數位查證方面，協助供應商完成15支關鍵產品碳足跡量化，並導入碳足跡標準化查證流程，提升碳數據透明與有效性，並建立在地化碳係數資料。

其次，在建置雲端碳管理與數位查證平台部分，導入雲端數位碳管理平台，協助10家關注供應商更有效率管理碳排放來源、追蹤減碳績效、避免人為計算疏失，並降低查證行政成本。

另外，在碳排放熱點分析與低碳技術改善方面，透過碳排放熱點分析、碳排預測等創新方法，持續精進節能減碳作為，包括VOCs處理設備沸石轉輪節能改善，每年可節省天然氣12.9萬立方公尺，約減少243公噸碳排放、空調再熱盤管熱回收，每年可節電67.5萬度，約減少333.4公噸碳排放、製程端改用空調箱MAU01a變頻器，減少85%無塵室自動調節出風靜壓的用電量；提升空壓機能效，減少37%產生再生晶圓製程所需壓縮氣體的用電量；將廢熱回收壓縮，去除空氣中水分，再供應給生產設備使用，成功減少75%用電量。