企業生日快樂／鐳洋 從射頻邁向太空衛星

鐳洋科技（6980）成軍十年，從代理起家，跨向射頻測試及零組件自研，更跨向太空衛星，成為台灣太空衛星國家隊，從「先存活」，到「有夢想」，現在太空上已經有兩顆鐳洋的立方衛星，未來更要邁向「星群」通訊，讓台灣衛星技術在太空發光。

鐳洋董事長王奕翔早年在外商任職，因外商撤出台灣，同事一夕失業，王奕翔決定把原本的事業群接下繼續營運，後來在因緣際會下創業。王奕翔認為，「先求生存，再談夢想」，唯有活下來，才有資格有夢想。

由於業務出身，王奕翔對市場與客戶需求更敏感，累積的工作經驗看清楚代理商結構問題，包含客戶與原廠間價格及存貨壓力，代理商必定是「大者恆大」，產生走自有品牌的念頭，從代理切換類電子元件，加上自有品牌關鍵零組件，切入射頻測試，並轉向射頻零組件，研發設計射頻天線

2015年王奕翔將創立的美商鐳潽元件等既有業務整合成立鐳洋科技，提供射頻測試方案起家，逐步跨足至半導體IC設計、電子製造、電動車產業、物聯網、醫療產業下游，從設計、製造到量產測試，提供一站式客製化服務。現在自動化事業代理機電器、連接器除代理外也做模組，深耕新能源、半導體及車載領域。

創業之路 五年轉型一次

王奕翔說，創業之路「每五年就轉一次」，持續思考下一個成長曲線，鐳洋也從「代理」走向射頻測試，更從「測試」跨入射頻天線等解決方案。

「射頻」是站穩第一個十年的關鍵支點。從4G到5G，終端與基地台的驗測需求爆發，整合線材、開關、波導管等零組件，提供射頻測試解決方案，能力從18GHz推進至90GHz，支援客戶研發與量產導入。

「代理關鍵零組件、射頻測試、射頻零組件」是鐳洋的三條腿，並陸續拓展台灣辦公室，增加儀器類研發，打造自有品牌，成立研發中心拓展衛星技術及深耕RF技術。

王奕翔說，「射頻」從測試到產品，讓鐳洋在產業波動維持營運節奏，目前仍是主力。鐳洋從Sub-6GHz跨進毫米波射頻解決方案，投入更高頻段技術，成立先進射頻研發中心，更斥資建立「次世代天線實驗室」，投入自動化陣列天線校正演算法、多種類多頻段陣列天線與衛星通訊酬載技術研發，這也為後來切入太空領域埋下伏筆。

「射頻天線」是跨向太空衛星的關鍵產品，一家美系衛星通訊客戶原本與鐳洋有射頻測試往來，同時需要衛星陣列天線，鐳洋投入並產出，解決客戶燃眉之急，更一舉跨入太空產業。

鐳洋2019年切入低軌衛星產業，將射頻測試及射頻天線技術應用在太空通訊領域，2021年成為低軌衛星國家隊成員。

瞄準商機 調整研發腳步

鐳洋攜手明泰、台燿、金像電在2021年獲得經濟部專案，打造低軌衛星地面接收設備，鐳洋負責低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，並打入國際低軌衛星大廠，更吸引佳世達集團入股。

2023年鐳洋啟用位於桃園青埔的「太空研發中心」，並與中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，還搭上國家太空中心的立方衛星計劃，陸續地標3U立方衛星及四顆8U物聯網立方衛星。

這是鐳洋在太空領域的關鍵布局，從地面走向太空衛星，從關鍵零組件，邁向整顆衛星的研發、組裝、製造。

鐳洋第一代3U立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」於2024年升空，負責「驗證地面站對空通聯」與「自研酬載能力」，更是累積「太空履歷」的關鍵。首顆8U物聯網立方衛星「黑鳶1號」2025年底送上太空，是鐳洋從「單顆」邁向「星群」通訊新里程碑，2026年將陸續發射三顆新創追星計畫8U物聯網立方衛星，挑戰星對星的聯絡通訊能力。

王奕翔看準各國主權衛星及立方商機，攜手新加坡團隊合資成立AsterForge，切入立方衛星代工製造，鐳洋已打造從地面驗測到太空任務的完整技術鏈，提供衛星ODM、OEM及整測服務A.I.T.（Assembly, Integration and Testing），推動小型衛星技術創新與應用。

創業十年並非一路順風，即使不久就穩定獲利，但王奕翔坦言，2024年是谷底，第一次虧錢，主因大量投入5G毫米波陣列天線，加上太空衛星領域非常燒錢，研發資金從4%至5%拉到15%，但沒有設定時間節點及產出。

讓王奕翔重新調整研發腳步，「穩健為上、更加聚焦」，調整研發占比回到4%至5%，更強調研發投入時間節點及營收轉換率，要讓研發投入顯現在營運上，2025年，2026年將陸續發酵。

王奕翔在成立公司時就立下「IPO目標」，2023年登錄興櫃；展望下一個十年，鐳洋要在全球太空市場上發光發亮。