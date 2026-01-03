企業生日快樂／鐳洋 人才 最重要的事

鐳洋科技（6980）積極建立企業文化，提供同仁凝聚力，更以年度關鍵字跟同仁溝通願景與目標，「人」是王奕翔心中最重要的事情，更期盼組建一個實踐「太空」夢想的團隊，攜手邁向下一個十年、20年。

鐳洋初創，辦公室在一個內湖民宅一樓，員工僅四人，當時員工旅遊是王奕翔開著車載著大家的家人、另一半，一起去夏都旅遊，那個畫面至今都留在王奕翔心中。

「每五年就會轉型一次，是鐳洋創立以來的慣例」，但在轉型過程中，總會有一波人才流失，「同仁離職」永遠是王奕翔心中最大的痛。

每次鐳洋轉型，不理解的同事離職，甚至類似「團滅（整個團隊離職）」，離職同事也經常保持聯繫。王奕翔說，事過境遷，也有離職多年同事分享不知道為什麼會離開。

王奕翔坦言，「人的事情是創業以來最大的挫折。」尊重大家的想法，但還是有同事一路走到現在，現在2號員工還在公司，這也讓他倍感欣慰。

現在鐳洋透過各種徵才、家庭日、企業文化，年度關鍵字等，凝聚同仁的向心力及理解公司未來發展方向及願景。

在社群媒體「快資訊」的時代，小朋友也不一定想談「願景」。王奕翔每年都找出公司發展的重要關鍵字，透過關鍵字延伸，與同仁溝通，建立企業文化及公司未來發展方向。

2023年鐳洋關鍵字是「Collaboration（攜手共創）」、2024年是「Cohesive（凝聚一心）」，2025年則為「Revive（再創新局）」。

透過穩定招募實習生培植新秀，並持續增加正職招聘人數，前進校園徵才，鐳洋積極培育並吸納優秀人才，為未來衛星通訊產業發展做好準備。

鐳洋認為，不只是工作機會，而是創造發揮創意、挑戰極限的地方；不只是員工，而是願意一起探索、創造、實踐夢想的夥伴，讓創新不僅僅是構想，而是真正飛向太空。

歷經鐳洋人無數個熬夜研發與測試的夜晚，鐳洋第一顆自行組裝的3U立方衛星「夜鷹號」（Nightjar）2024年成功發射，並順利回傳訊號的那一霎那，當時負責的專案總工程師林致宏分享，「從無到有的過程，所有努力都值得了」。