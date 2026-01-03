企業生日快樂／鐳洋「追星計畫」…穩健成長

鐳洋科技（6980）近年擴大衛星布局，董事長王奕翔指出，從關鍵零組件、使用者終端、地面站，更跨入衛星組裝，已經陸續發射3U立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」及8U立方衛星「黑鳶1號」，正式啟動低軌衛星「星群」部署計畫，2026年將發射三顆新創追星計畫的8U物聯網立方衛星。

近年鐳洋打造「地面終端+太空平台」的完整布局，奠定未來營運成長關鍵動能，以下為專訪紀要：

問：鐳洋主要業務？

答：主要業務包含自動化事業，射頻測試方案以及衛星通訊事業。自動化事業主要代理機電器代理連接器，除代理也切入模組，深耕新能源、半導體及車載，目前貢獻營收比重約三成；射頻測試方案則將線材開關、波導管等零組件整合成解決方案，目前占營收約六成。

衛星通訊事業參與政府衛星專案，同時提供陣列天線產品也給地面站、天線模組、衛星籌載、衛星組裝等夥伴，並切入太空衛星組裝及籌載，成為未來營運成長關鍵動能。

問：目前衛星的布局如何？

答：鐳洋專注於射頻測試解決方案和自主研發，並隨著次世代通訊產業的發展，積極投入射頻天線設計，斥資建立「次世代天線實驗室」，透過自主研發的自動化陣列天線校正演算法、多種類多頻段的陣列天線及衛星通訊酬載技術，大幅縮短客戶的研發時程，成功進入國際太空產業鏈。

目前除陣列天線強打5G及衛星應用，涵蓋地面站測試、地面站、陣列天線、FoldSAT可折疊低軌衛星使用者終端等。

鐳洋更跨向天上的立方衛星，從衛星的關鍵零組件的通訊籌載，已跨入衛星整機組裝，2024年開始陸續發射「夜鷹號（Nightjar）」及「黑鳶1號」，代表從單顆衛星，邁向「星群」部署，2026年將發射三顆新創追星計畫的8U物聯網立方衛星。

鐳洋2024年與新加坡新創衛星技術公司NuSpace成立合資公司Asterforge，已取得歐美及東南亞衛星整測訂單，搶攻國際低軌衛星市場。

問：鐳洋2025年營運表現如何？

答：2025年前11月營收3.51億元，年增41%，為歷史次高，累計上半年每股淨損0.65元。近年投入5G相關專案研發投資，但對於營收貢獻狀況不如預期，2024年是谷底，2025年營運也受影響，因此重新思考將研發資金重新聚焦，將研發重點聚焦在營收轉換率較佳產品，目前已有成效，未來營運可望逐步向上。

問：展望2026年營運表現？

答：自動化事業簽下一個全世界前三大代理線，看好電動車及新能源布局，明年成長可預期，射頻測試方案隨著5G、6G甚至量子趨勢，可望持續推升成長。

衛星從關鍵零組件、使用者終端，地面站，跨向衛星籌載及組裝，貢獻營收規模可望擴大，除2025年營收成長幅度不錯，全年也可望獲利，2026年營收可望有二到三成成長。

問：對未來的期許？

答：十年來從零件代理、射頻測試到發展太空衛星，同仁就是鐳洋最珍貴的資產。未來十年期盼成為穩健成長且值得信賴的公司；對投資人來說，要成為一個營收、獲利穩健成長的公司；對客戶來說，是一個提供完整解決方案且可靠的夥伴，更要成為同仁的驕傲，值得留下來一起打拚的公司。

一起從「地面」出發，一步步飛向「太空」，將繼續以專業與熱情引領技術創新，為推動全球通訊發展貢獻更多力量。