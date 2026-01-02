快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

威剛科技CES 2026擘劃AI創新應用與永續藍圖

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛科技CES 2026擘劃AI創新應用與永續藍圖。照片／公司提供。
威剛科技CES 2026擘劃AI創新應用與永續藍圖。照片／公司提供。

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛（3260）科技，迎接品牌25週年之際，宣布攜手旗下企業級儲存新品牌TRUSTA、工業級嵌入式儲存領導品牌「威剛工控」與電競效能品牌XPG，以“Advancing Innovation ”為主題參與CES國際消費電子展。

⭐2025總回顧

本次展會聚焦三大主軸，分別為「人工智慧展區」、「智慧生活展區」及「電競生活區」。「人工智慧展區」展出創新混合式儲存與記憶體整合方案、應用於邊緣運算的智慧管理平台與分析工具，及專為AI PC高效運算打造的Gen5固態硬碟，展現AI 全方位應用。

「智慧生活展區」展出首款支援4-RANK 架構的DDR5 CUDIMM記憶體、結合永續與效能的DDR5記憶體、搭載USB4與NFC技術的外接式固態硬碟及嵌入式記憶體，實踐永續智慧生活。「電競生活區」聚焦XPG創新散熱方案，以全新產品線陣容打造高效電競生態圈。

另外，「人工智慧展區」由威剛旗下企業級儲存品牌TRUSTA領銜登場，推出業界創新的AI運算整合解決方案「TRUSTA AI Scaler Toolkit」，可將大型語言模型推論（LLM inference）的部分工作負載分流，並可依需求彈性調整GPU、DRAM與SSD的工作比例。透過軟體整合，形成更具彈性且可調適的AI智慧運算架構，能為中小企業、學校與非營利組織提供更具成本效益的AI 地端部署方案，加速賦能各產業。

面對 AI 資料中心所衍生的能源消耗與碳排放挑戰，大容量高效能的儲存方案將是推動節能AI運算的關鍵。TRUSTA推出 PCIe 5.0 高階 T7P5 SSD，具備高達 13,500/10,300 MB/s 的讀寫速度及 447 MB/s/W 的傳輸效率，相較同級產品能效約提升 1.6 倍；每日硬碟寫入（DWPD）最高可達 3，展現領先業界的耐用度與高效能表現。同時展出 DDR5 RDIMM 記憶體，提供最高 6400 MT/s 與 128GB 大容量配置，滿足AI資料中心的高效運算需求。

值得注意的是，威剛攜手微星（2377）科技（MSI）、英特爾（Intel）三方合作，共同打造首款支援4-RANK架構的DDR5 CUDIMM大容量記憶體模組，單支容量突破至128GB，較傳統2-RANK模組容量加倍，並可在Intel Z890驗證平台上穩定運行，為桌上型主機帶來高容、高算力的革新。

記憶體模組 AI

延伸閱讀

威剛、十銓去年11月獲利暴增逾十倍 每股純益各為4.05元及3.7元

外資買超120億元、記憶體股是最愛 但竟賣超創天價的台積電

期交所調高威剛期貨保證金

期交所調高威剛期貨保證金比例

相關新聞

退出手機市場？ 華碩：2026年暫無推出新機計畫

品牌大廠華碩（2357）傳出即將退出手機市場，對此，華碩2日回應，華碩手機部門的營運，產品維護、升級和保固都會持續進行，...

台積電南京廠續命！關鍵設備獲美商務部核准出口許可 股價再創新高

台積電在2026年度即雙喜臨門，繼宣布高雄和新山寶兩地2奈米今年正式量產挹注收益，南京廠向美採購關鍵設廠也獲美國政府核發...

神達產能擴張推動營運成長 法人按讚

神達（3706）2日在伺服器ODM廠中一枝獨秀，大漲逾半根漲停板，股價成功站上季線，成交量則放大至68,374張，買盤十...

致茂打造全方位 BBU 備援電池模組 測試解決方案

量測儀器大廠致茂（2360）持續深化電力測試應用，積極打造全方位BBU備援電池模組測試解決方案。

美系外資展望第1季 ODM 奇鋐及緯穎年增率表現優於同業

美系外資展望第1季原始設計製造商（Original Design Manufacturer；ODM），預估奇鋐（3017...

黃仁勳月底來台尾牙在即 輝達台灣總部簽約儀式傳拚年前登場

輝達（NVIDIA）台灣總部進度再傳新消息。據周刊報導，輝達台灣總部簽約儀式可望趕在農曆年前完成，且因輝達執行長黃仁勳月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。