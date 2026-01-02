威剛科技CES 2026擘劃AI創新應用與永續藍圖

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛（3260）科技，迎接品牌25週年之際，宣布攜手旗下企業級儲存新品牌TRUSTA、工業級嵌入式儲存領導品牌「威剛工控」與電競效能品牌XPG，以“Advancing Innovation ”為主題參與CES國際消費電子展。

本次展會聚焦三大主軸，分別為「人工智慧展區」、「智慧生活展區」及「電競生活區」。「人工智慧展區」展出創新混合式儲存與記憶體整合方案、應用於邊緣運算的智慧管理平台與分析工具，及專為AI PC高效運算打造的Gen5固態硬碟，展現AI 全方位應用。

「智慧生活展區」展出首款支援4-RANK 架構的DDR5 CUDIMM記憶體、結合永續與效能的DDR5記憶體、搭載USB4與NFC技術的外接式固態硬碟及嵌入式記憶體，實踐永續智慧生活。「電競生活區」聚焦XPG創新散熱方案，以全新產品線陣容打造高效電競生態圈。

另外，「人工智慧展區」由威剛旗下企業級儲存品牌TRUSTA領銜登場，推出業界創新的AI運算整合解決方案「TRUSTA AI Scaler Toolkit」，可將大型語言模型推論（LLM inference）的部分工作負載分流，並可依需求彈性調整GPU、DRAM與SSD的工作比例。透過軟體整合，形成更具彈性且可調適的AI智慧運算架構，能為中小企業、學校與非營利組織提供更具成本效益的AI 地端部署方案，加速賦能各產業。

面對 AI 資料中心所衍生的能源消耗與碳排放挑戰，大容量高效能的儲存方案將是推動節能AI運算的關鍵。TRUSTA推出 PCIe 5.0 高階 T7P5 SSD，具備高達 13,500/10,300 MB/s 的讀寫速度及 447 MB/s/W 的傳輸效率，相較同級產品能效約提升 1.6 倍；每日硬碟寫入（DWPD）最高可達 3，展現領先業界的耐用度與高效能表現。同時展出 DDR5 RDIMM 記憶體，提供最高 6400 MT/s 與 128GB 大容量配置，滿足AI資料中心的高效運算需求。

值得注意的是，威剛攜手微星（2377）科技（MSI）、英特爾（Intel）三方合作，共同打造首款支援4-RANK架構的DDR5 CUDIMM大容量記憶體模組，單支容量突破至128GB，較傳統2-RANK模組容量加倍，並可在Intel Z890驗證平台上穩定運行，為桌上型主機帶來高容、高算力的革新。