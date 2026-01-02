NCC又爆民怨！找業者提換SIM解方 中華電：若無證明將協助填說明辦理
國家通訊傳播委員會（NCC）積極打詐，但換發SIM卡的新制度上路後，卻惹來龐大民怨，NCC 2日下午緊急找電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳電信（4904）商討解決辦法，中華電信今日指出，如無法提供相關證明資料，將協助客戶填寫說明文件後協助辦理。
⭐2025總回顧
NCC急著打詐，要防堵行動電話SIM卡被詐騙集團作為詐騙工具，因此制定《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》。但新制上路後，民眾到電信業者端補發SIM卡需付報案單，轉移新機也要給證明，被稱為「史上最擾民」，引發龐大民怨，連警察都抱怨「嫌我們不夠忙嗎？」
為此，NCC為解民怨，今日下午緊急找來電信業者共商，如何在「防詐」及「便民」之間取得平衡。
會後中華電信也發出說明。中華電信指出，自2025年12月30日起，辦理 SIM 卡更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證外，門市同仁會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明。
中華電信說明：相關證明包含出示舊卡、近期換機可出示購機憑證（如發票）、出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄（如簽證、登機證）、因APP（如LINE、FB）無法註冊申請更換門號可提供手機提示截圖..等。
若客戶無法提供相關證明資料時，本公司將參考客戶近期更換卡片/更換門號之次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助客戶辦理。
中華電信強調，呼應主管機關持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言