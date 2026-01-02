南亞科技以科技力同步推進先進製程與低碳供應鏈

南亞科（2408）於2023年偕同10家供應商夥伴投入由經濟部產業發展署所推動之「DRAM供應鏈低碳轉型計畫」。為期二年的計畫除了號召供應商夥伴以外，也結合了工業技術研究院以及臺灣科技大學等學界的投入。該計畫於2025年12月圓滿完成，本計畫共完成26案，實際減碳成果為8,536公噸，高於原預估的6,300公噸，達成率135%。可說是產、官、學、研合作最佳典範。

南亞科技執行副總經理蘇林慶表示，面臨碳有價時代來臨，南亞科技在積極投入十奈米級先進製程技術自主研發的同時，仍持續推動供應鏈低碳轉型。希冀，透過產學技術合作、跨產業能力共享與數位工具導入，協助供應商共同提升低碳轉型動能，形成具韌性且更具競爭力的永續產業鏈。

據悉，本計畫從2023年11月啟動，透過與臺灣科技大學與工業技術研究院合作，從「能力建置」、「數位工具」、「低碳技術導入」三大面向推進，以協助10家關注供應商全面提升碳管理能力，原定目標為兩年減碳6,300公噸，計畫執行共完成26案，實際減碳成果為8,536公噸，達成率135%。

主要成果包含協助供應商完成15支關鍵產品碳足跡量化，並導入碳足跡標準化查證流程，提升碳數據透明與有效性，並建立在地化碳係數資料；其次是導入雲端數位碳管理平台，協助10家關注供應商更有效率管理碳排放來源、追蹤減碳績效、避免人為計算疏失，並降低查證行政成本。

接下來則是透過碳排放熱點分析、碳排預測等創新方法，持續精進節能減碳作為，包括VOCs處理設備沸石轉輪節能改善，每年可節省天然氣12.9萬立方公尺，約減少243公噸碳排放、空調再熱盤管熱回收，每年可節電67.5萬度，約減少333.4公噸碳排放、製程端改用空調箱MAU01a變頻器，減少85%無塵室自動調節出風靜壓的用電量等。

南亞科技的永續表現屢創佳績， 2024年首次榮獲摩根史坦利資本國際（Morgan Stanley Capital International, MSCI）ESG「AA」評級，連續第四年入選道瓊永續世界指數（DJSI World Index），連續第五年獲得 ISS (Institutional Shareholder Services) ESG企業評比最佳「Prime」等級，並第七度獲得上市公司治理評鑑排名前5%殊榮，充分肯定公司在永續治理與長期價值的深耕成果。