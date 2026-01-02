晟銘電子投資9.7億桃園擴產 布建AI智慧化產線

快訊

中央社／ 台北2日電

經濟部今天通過5家企業擴大投資台灣，其中製造電腦、伺服器機殼及液冷機櫃的晟銘電子，為因應美中貿易爭端與全球布局需求，將投資約新台幣9.7億元在桃園擴廠，布建AI智慧化產線，預計增聘56個就業機會。

經濟部投資促進司發布新聞稿表示，投資台灣事務所今天透過「投資台灣三大方案」通過5家企業擴大投資案，其中包含通過「台商回台方案」的晟銘電子、某印刷電路板製造商，以及「中小企業方案」的怡何、兆盈興業和銘金科技，合計將投入逾51億元的投資。

經濟部表示，某印刷電路板製造商為國內大型電子零組件製造集團旗下子公司，主要從事印刷電路板研發、製造與銷售，並聚焦於發展先進電路板製程技術，預計將進駐南科高雄園區，投資20億元建置先進印刷電路板產線，導入AI技術優化生產流程與設備維護，並結合太陽能發電與廢水回收系統，預估增聘236名就業機會。

在中小企業方面，經濟部指出，怡何有限公司將投資6億元於苗栗竹南興建新廠，導入自動化產線與物聯網監控系統，並配合淨零碳排政策使用節能設備與再生能源，預計增聘8名員工。兆盈興業規劃在嘉義馬稠後產業園區投資逾6.3億元，增設玻璃晶圓產線，導入AI分析進行生產排程與維護預測，預計可創造81個就業機會。

此外，銘金科技為半導體關鍵治具耗材供應商，將投資逾9.5億元於台中外埔擴建廠區與產線，導入智慧化與自動光學檢驗設備，並設置太陽光電與節能設施，預計增聘9名台灣員工，持續支援台灣高科技產業與先進封裝發展。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1706家企業約2兆5742億元投資，預估創造16萬2431個台灣就業機會。

經濟部

