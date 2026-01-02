退出手機市場？ 華碩：2026年暫無推出新機計畫

品牌大廠華碩（2357）傳出即將退出手機市場，對此，華碩2日回應，華碩手機部門的營運，產品維護、升級和保固都會持續進行，惟2026年暫無推出新機種的計畫。

事實上，早在2025年下旬，市場已傳出華碩即將結束手機事業的風聲。隨著時序進入2026年，近期台灣通路商也透露，已無法從代理商手上拿到華碩手機，華碩未來不會再推出新手機。

對此，華碩針對電信通路說明，華碩手機部門的營運，產品維護、升級和保固都會持續進行，惟2026年暫無推出新機種的計畫。

華碩指出，手機事業單位營運維持不變，對於所有華碩手機用戶，將持續提供完整的售後服務。保修條款與軟體更新均不受影響，請用戶放心。

華碩目前智慧手機主要為兩大產品線，包含電競手機的ROG Phone以及Zenfone兩大產品線。

由於華碩手機業務始終處於虧損局面，導致近幾年市場不時有華碩即將退出手機市場的消息。2023年下旬，當時就謠傳華碩Zenfone 10為該系列最後一代，且將停產Zenfone產品線，惟當時華碩澄清，並未要退出手機市場。

華碩最後一次手機發表的機型為Zenfone 12 Ultra，當時為2025年2月，該機採用高通 Snapdragon 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換，新機主打為消費者旅遊、工作最佳助手。