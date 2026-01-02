群創CES展示次世代顯示技術 Micro LED新應用強攻智慧零售與座艙市場

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
面板大廠群創（3481）光電將於6日至8日亮相美國拉斯維加斯，以「Display the Future, TOGETHER」為核心主題，首度發表多項次世代Micro LED顯示技術。

群創此次鎖定智慧零售、座艙顯示及智慧家居等場域，展出包括全球首發的5萬尼特超高亮度HUD、Micro LED透明顯示窗戶等多款前瞻產品，展現從面板製造跨入場域整合布局的實力。

在備受矚目的Micro LED應用方面，群創首度發表「Micro LED顯示窗戶」，主打高清澈度與高穿透率，透過自發光特性與特殊光學結構，確保在強光下資訊依然鮮明。

該技術採世界第一的最大單元模組化拼接，可支援多樣尺寸與造型，將數位資訊無縫融入商業櫥窗與博物館展示，搶攻智慧零售沉浸式體驗商機。

針對車用與航海市場，群創同步推出兩款Micro LED黑科技。其中「超高亮度Micro LED抬頭顯示器（HUD）」直顯亮度高達50,000 nits，能突破海面反光或強烈日照造成的影像模糊，確保導航資訊清晰可見；另一款「Micro LED隱視顯示器」則結合木紋設計，關閉時如高級內裝飾板，啟動後可達2000 nits高亮度，兼顧ESG節能要求與車艙美學。

在零售展示效能提升上，群創展出業界首款「65吋多人用N3D & Kirameki顯示器（8K）」，結合獨家裸眼3D技術與演算法，支援多人同時觀看且不產生暈眩感，強化商品材質紋理的呈現。

此外，獨創的「群創鏡面顯示器」採高反射鍍膜玻璃，關機為鏡面，開機則可支援虛擬試戴、試色功能，旨在縮短零售場域的等待時間並減輕人力負擔。

針對個人娛樂與商務需求，群創發表「16吋單人裸視3D顯示器」，透過2D恢復演算法將延遲率控制在1毫秒以下，解決傳統3D顯示的串音干擾問題。

同時，現場亦展示搭載Multi-Frequency技術的「多頻液晶顯示器」，可依內容自動切換24Hz至120Hz更新率，兼顧流暢度與低功耗。

群創表示，此次首發產品涵蓋AI NB、戶外顯示及機上娛樂等多元領域。透過高亮度、低延遲與一體化晶片設計（tTED IC）等技術突破，群創將持續深耕高附加價值產品，引領智慧顯示市場新標準，並透過策略布局強化在次世代顯示技術版圖的影響力。

