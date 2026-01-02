搶高含金用戶 台灣大OP響樂生活高資費用戶達九成

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

蘋果iPhone系列手機的果粉是近年電信資費「含金量」最高的族群，而台灣大哥大（3045）除搶果粉外，近年更強打「OP響樂生活」資費方案，搶高含金量用戶，目前「OP響樂生活」高資費用戶達九成，也推升平均帳單金額（ARPU）增長。

台灣大指出，獨家「OP響樂生活」套裝，涵蓋OP 影音劇院、OP 遊戲玩家、OP 智慧家庭、OP 科技生活四大支線，解決消費者選擇3C產品及串接複雜系統痛點，一站式滿足用戶需求。

觀察「OP響樂生活」用戶，台灣大表示，選擇5G月租999元以上方案的比例約九成，其中「OP影音劇院」電信獨家精選TCL、Sony等知名品牌設備，並結合台灣大獨家影音多享組、GeForce Now雲端遊戲等多元服務，月租999元起享劇院級體驗，高資費用戶比例更超過95%，推升ARPU及電信服務成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%，用戶黏著度大幅提升。

根據台灣大法說會資料顯示，2025年第3季智慧手機平均帳單金額，從2024年第3季的666元提升至678元，而觀察續約用戶，整體續約月租費成長7%，其中4G用戶升級5G網路後，月租費則成長49%。

台灣大2日宣布大幅升級旗下「OP影音劇院」套裝，用戶以相同專案價格，享受劇院級影音娛樂體驗。

台灣大指出，「菁英套裝」獨家導入TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」，支援144Hz NRR高更新率，呈現更順暢的動態視覺效果，並搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，透過TCL 獨家開發的聲音聯動技術Tutti Choral，讓電視與Soundbar無縫協作，實現更立體環繞音效，原價近3萬元組合，搭配5G月租999元，專案價零元，適合追求CP值同時重視影音體驗的小資族。

此外，瞄準重視高規格影音設備的都會族群，「OP Sony劇院套裝」提供Sony BRAVIA 3 65型X1 4K HDR Google TV顯示器，並新增兩個實體後環繞喇叭「Sony HT-S60聲霸」，打造更沉浸娛樂體驗，搭配5G月租1,399元，即可以專案價17,990元入手原價逾5萬元套裝，預計將於1月第二周到貨後開賣。

