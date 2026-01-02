快訊

台積電南京廠續命 關鍵設備獲美商務部核准出口許可 股價再創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今日改寫新天價，以1585元、上漲35元作收，市值達41.1兆元。圖／本報系資料照片
台積電在2026年度即雙喜臨門，繼宣布高雄和新山寶兩地2奈米今年正式量產挹注收益，南京廠向美採購關鍵設廠也獲美國政府核發年度出口許可。台積電今日發布聲明表示，南京廠進口美國晶片製造設備，已獲美國商務部核發的出口許可，確保了晶圓廠的正常運作和產品交付。

台積電今日股價受到AI及高效能運算（HPC）訂單擠爆，今年持續擴充3奈米以下先進製程產能，先進封裝包括CoWoS、SoIC和CoPoS等持續獲得客戶青睞，在2026年開紅盤持續開高走高，終場以1585元、上漲35元作收，持續締造歷史新天價，市值達41.1兆元。

《路透》報導，南韓三星電子與SK海力士也同樣獲得類似的進口許可證。

稍早美國商務部基於限制中國半導體發展，將出口到中國大陸的關鍵半導體設備豁免期限於去年底後，即不再放行，引起業界注意。但台積電稍早表示已提出延長豁免申請，並趕在豁免期限到期前再度取得美國商務部出口許可證。

台積電表示：「美國商務部已核發1項年度出口許可給台積電南京廠，允許受美國出口管制的品項供應至台積電南京廠，無須逐一向各供應商申請個別許可。」台積電並強調該許可證可確保工廠運作和產品交付不間斷。

台積電南京廠主要生產16奈米及其他成熟製程晶片，並非台積電最先進的半導體產品線。除南京廠外，台積電也在中國上海松江設有8吋晶圓製造廠。根據台積電2024年年度報告表示，南京廠對公司整體營收的貢獻約為2.4%。

台積電 美國商務部

