神達產能擴張推動營運成長 法人按讚

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
台北股市今天是2026年度首個交易日，收盤漲386.21點來到29349，漲幅1.33%，。記者許正宏／攝影
神達（3706）2日在伺服器ODM廠中一枝獨秀，大漲逾半根漲停板，股價成功站上季線，成交量則放大至68,374張，買盤十分強勁。法人認為，神達11月受到客戶安裝時程及產品組合調整等影響，導致營收表現不如預期，然而長期來看資料中心及CSP客戶的需求仍持續成長，今年在產能擴充的幫助下，營運表現有望進一步推升。

⭐2025總回顧

法人指出，竹南廠先前針對網通機櫃的部分進行產能擴充，預計12月開始營運狀況開始轉順；越南廠的部分已開始試產L6層級的產品，預計第1季將會逐步進入到量產階段；而市場最為關注的美國產能的部分，法人預估將會在第2、第3季時開出產能，開始貢獻營收，墨西哥廠也會同步擴充產能，以滿足客戶需求。

法人表示，目前神達已處於產能滿載狀態，今年隨著後續產能逐漸開出，產品出貨開始放量，全年營收有望達到高雙位數成長，並在規模經濟的助益下，營益率有望進一步提升，推升獲利表現。

神達 營收 美國

