致茂打造全方位 BBU 備援電池模組 測試解決方案

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

量測儀器大廠致茂（2360）持續深化電力測試應用，積極打造全方位BBU備援電池模組測試解決方案。

致茂日前更新電子報提到，隨著雲端運算、人工智慧及高效能運算的快速發展，雲端資料中心的備援電源從傳統的不斷電系統（UPS）逐漸轉向電池備援模組（BBU）。相較於採用鉛酸電池的UPS，BBU採鋰電池設計，具備更高能量密度與電力轉換效率，能滿足資料中心在電力與空間上的嚴苛要求。

為確保在電力中斷時能即時提供穩定備援電力，避免系統中斷及巨額經濟損失，穩定可靠的BBU成為伺服器產業的重要課題。Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案，協助客戶降低測試成本並提升整體品質。

在OCP ORV3 ( 開放機架標準第3版）的資料中心中，BBU主要由鋰電池模組（Battery Pack）、電池管理系統（BMS）、和高效率雙向直流電源模組（DC to DC Converter）等組成，是伺服器電力架構的重要一環。Chroma 17050具備模擬電網特性功能，可完整模擬OCP ORV3規範下的運作條件，支持多樣化的測試應用。

致茂說明，搭配Battery Pro X軟體可靈活編輯測試工步，透過通道與BMS綁定，擷取並記錄待測物數據，滿足BBU測試需求紀錄，如電壓、電流、功率、殘餘電量（SOC）和電池管理系統（BMS）資訊等，並可在<10ms的時間內完成擷取資料與執行截止、保護判斷。

此外，即時監控機制能協助使用者掌握電池測試狀態或異常告警狀況，確保操作安全與數據準確性，並且可與第三方溫控箱與冷水機進行整合，實現對溫度和濕度的控制，減少多個設備間的分散操作，降低操作難度，有效縮短操作時間。

致茂強調，Chroma 17050不僅是一套BBU電池模組測試設備，更是推動雲端資料中心產業邁向高效、綠能與智能化的新標竿，藉由靈活設定的測試步驟、快速數據擷取與即時監控機制，協助使用者全面提升BBU模組測試效率與品質。

